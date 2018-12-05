Шел без фликера: в Речицком районе погрузчик сбил пешехода

ДТП произошло 5 декабря на втором километре автодороги Р-33 «Речица-Хойники», сообщили в УГАИ УВД облисполкома.

Около 08.25 40-летний водитель погрузчика «Амкадор» наехал на 32-летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги по ходу движения автомобилей. Световозвращающими элементами обозначен не был. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован Речицкую ЦРБ.

Источник: gp.by

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