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Российские СМИ сообщили новые подробности по делу о гибели 18-летнего игрока «Локомотива»

06.12.2018 20:14 — Разное | Tut.by  
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Погибший футболист «Локомотива» Алексей Ломакин незадолго до своей смерти поссорился с таксистом, который вез его с другом, а затем высадил у водоема на юге Москвы. Именно там нашли тело 18-летнего футболиста, пишет Газета. RU.


Фото: ФК «Локомотив»

Как рассказал друг погибшего следствию, в тот вечер они вместе с Ломакиным отдыхали у него дома, пока там не было родителей. После этого они решили поехать к Алексею, но по дороге у них возник конфликт с таксистом. Водитель высадил их в районе Борисовских прудов. Ломакин ушел, а друг вернулся к таксисту и поехал домой.

О гибели 18-летнего футболиста, напомним, стало известно 3 декабря.

«В Москве погиб футболист молодежной команды „Локомотива“ Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Ломакин пришел в Академию „Локомотива“ в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре Леше исполнилось 18 лет. ФК „Локомотив“ шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорилось в официальном заявлении клуба.

Тело 18-летнего игрока было обнаружено на берегу реки Гродня на юге российской столицы 2 декабря. По предварительным данным, причиной смерти молодого футболиста стало переохлаждение.

Мать футболиста, первая заявившая о его исчезновении, сообщила, что Алексей иногда принимал капли для лечения глаз, от которых «его поведение становится неадекватным». Этот препарат относится к группе фармацевтических наркотиков и отпускается строго по рецепту, поскольку он может быть использован для получения удовольствия людьми, зависимыми от наркотиков.

Позже в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что молодой человек шел к реке один. На записи запечатлено, как футболист приблизился к воде. Потом на кадрах появляется лиса, которая тащит куртку Ломакина, сообщал телеканал НТВ.

Труп спортсмена нашел мужчина, который утром прогуливался с собакой. Следственный комитет России продолжает расследование дела.

Ломакин родился 19 сентября 2000 года. В 2007-м поступил в Академию «Локомотива». В нынешнем году он дебютировал в молодежной команде «Локо». В молодежном первенстве сезонов 2017/18 и 2018/19 игрок провел по три матча.

 
 
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Как рассказал друг погибшего следствию, в тот вечер они вместе с Ломакиным отдыхали у него дома, пока там не было родителей. После этого они решили поехать к...
 
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