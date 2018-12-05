|
В Бресте стартовала молодёжная акция "За безопасный лёд"
06.12.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
6 декабря 2018 года на территории гребного канала молодежь дала старт городской профилактической акции, направленной на профилактику безопасного поведения на льду, а также безопасности лова рыбы под названием «Безопасный лёд». Инициатором проведения данной акции выступила Брестская городская организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи».
Данная акция проходила в 2 этапа. Изначально на базе «Брестской спасательной станции «Гребной Канал Совета ОСВОД» для молодежной инициативной группы сотрудники спасательной станции провели семинар учебу, где ребятам более подробно рассказали правила пребывания на льду, а так же, наглядно показали как вести себя при спасении утопающих.
На втором этапе, члены молодёжных отрядов охраны провели информирование населения, где раздали более 100 памяток и листовок, и рассказали любителям зимней ловли, как обезопасить себя и близких от возможных происшествий на льду.
Зимней рыбалкой увлекаются многие жители и гости города, особенно в выходные дни. Обо всех опасностях выхода на лед заядлые рыбаки, конечно, итак знают, но порой из-за простого безответственного отношения может произойти большая беда.
Помните о коварстве непрочного льда!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 декабря 2018 года на территории гребного канала молодежь дала старт городской профилактической акции, направленной на профилактику безопасного поведения на льду,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)