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Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ

06.12.2018 23:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 6 декабря в Санкт-Петербурге состоялось два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встреча лидеров стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ

Уже после совещания Александр Лукашенко в кратком интервью российским журналистам отметил: прийти к согласию удалось и по поводу еще одного спорного вопроса. Фактически в штатном режиме разрешили интригу по поводу назначения следующего генерального секретаря.

Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ

Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ и, в принципе, решили проблему назначения генерального секретаря. Белорусский представитель, как когда-то Нурсултану Абишевичу говорил. Но мы договорились по схеме и по системе, как произойдет это назначение. Индивидуальное собеседование с каждым руководителем ОДКБ, и они подписывают это решение.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 декабря в Санкт-Петербурге состоялось два саммита – заседание Высшего Евразийского совета и встреча лидеров стран СНГ, сообщили в программе...
 
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