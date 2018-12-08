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Курьёзные происшествия: изъяты парик, доска, щенок. Выявлены похитители мандарин

09.12.2018 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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7 декабря в 09.17 в ГОВД обратился Д., 1970 г.р., ИП, жит. г. Барановичи, что с 19.00 6 декабря до 09.00 7 декабря неизвестный, подобрав ключ, из а/м "ВАЗ-21043", стоявшей возле дома по ул. Притыцкого, похитил 2 ящика мандаринов, ящик винограда и ящик хурмы, причинив ущерб на сумму 93 рубля. ОУР установлено, что кражу совершили: А., 1987 г.р., и Г., 1987 г.р., неработающие, жители г. Барановичи, которые задержаны в порядке ст. 110 УПК РБ. Часть похищенного изъята. ОСК ВУД по ч. 1 ст. 205 УК РБ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61385.php

Курьёзные происшествия: изъяты парик, доска, щенок. Выявлены похитители мандарин

7 декабря ОСК ВУД по ч. 1 ст. 205 УК РБ по заявлению от 2 декабря Ц., 1994 г.р., жит. г. Минска, что 2 декабря с 14.30 до 15.00 неизвестный, находясь на территории конно-спортивного клуба в аг. Клейники, похитил щенка породы "хаски", причинив ущерб на сумму 400 рублей. ОУР и УИМ установлено, что кражу совершила М., 1989 г.р., рабочая ООО, жит. г. Бреста. Щенок изъят.

7 декабря в 15.00 ОДО в отделении ОАО по ул. Ленина задержана М., 1965 г.р., неработающая, жит. г. Бреста, которая с целью открытия вклада предъявила 2 купюры достоинством 100 долларов США каждая, обе 2006 г.в., № HB 86043258E, клише F1-F143-5, и № BE 44480680A, клише E4-E28-5, с признаками подделки. Согласно справке эксперта, купюры изготовлены не предприятием, осуществляющим выпуск денежных знаков и ценных бумаг США. Пояснила, что купюры приобрела в одной из стран Европы или Азии, время и место пояснить не может, о том, что поддельные, не знала. ОСК ВУД по ч. 1 ст. 221 УК РБ.

8 декабря ОСК ВУД по ч. 1 ст. 147 УК РБ по сообщению от 7 декабря из УЗ "БОБ", что в 23.40 что из своего дома с закрытой травмой грудной клетки, переломами ребер и пневмотораксом доставлен М., 1970 г.р., неработающий, жит. д. Черни. СОГ РОВД и УУР УВД установлено, что ТТП 7 декабря около 20.30 на улице в указанной деревне, в ходе ссоры, избив деревянной доской, причинил односельчанин Р., 1975 г.р., неработающий, который задержан в порядке ст. 108 УПК РБ. Доска изъята.

8 декабря в 10.26 в РОВД обратилась А., 1983 г.р., ИП, жит. г. Бреста, что 7 декабря с 17.35 до 17.48 неизвестный, находясь в торговом павильоне в ТЦ по ул. Карбышева, похитил парик стоимостью 85 рублей. ОУР, УИМ РОВД, ОПО УВД, с использованием СВН установлено, что кражу совершила К., 1979 г.р., неработающая, ранее судимая за кражу, жит. г. Бреста, которая задержана в порядке ст. 108 УПК РБ. Похищенное изъято. ОСК ВУД по ч. 2 ст. 205 УК РБ.

8 декабря в 08.23 в РОВД обратился К., 1940 г.р., пенсионер, жит. д. Пучины, что с 8 ноября до 7 декабря неизвестный со двора принадлежащего ему дома в указанной деревне похитил металлолом на общую сумму 21,46 рубль. УИМ и ОУР установлено, что кражу совершили односельчане К., 1994 г.р., К., 1998 г.р., и К., 2001 г.р., неработающие. Похищенное изъято. ОСК ВУД по ч. 2 ст. 205 УК РБ.

8 декабря в 16.16 в ГОВД обратилась Н., 1998 г.р., неработающая, жит. г. Барановичи, что 8 декабря с 12.00 до 14.00 неизвестный, вступив в переписку в соцсети "ВКонтакте", под предлогом взятия в долг мошенническим путем завладел перечисленными ею через инфокиоск 196 рублями. ОСК ВУД по ч. 1 ст. 209 УК РБ.

8 декабря в 16.16 в ГОВД обратился А., 1989 г.р., жит. г. Барановичи, что 8 декабря с 12.00 до 14.00 неизвестный, находясь в неустановленном месте, осуществил несанкционированный доступ к странице в соцсети "ВКонтакте" и от его имени вступил в переписку с Н., 1998 г.р., неработающей, жит. г. Барановичи, с просьбой о перечислении денежных средств. ОСК ВУД по ч. 2 ст. 349 УК РБ.

(выборочно из сводки УВД Брестского облисполкома)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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7 декабря в 09.17 в ГОВД обратился Д., 1970 г.р., ИП, жит. г. Барановичи, что с 19.00 6 декабря до 09.00 7 декабря неизвестный, подобрав ключ, из а/м "ВАЗ-21043", стоявшей возле дома по...
 
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