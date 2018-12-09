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Минсвязи: Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году

10.12.2018 07:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси следует стремиться к тому, чтобы любая операция по запросу гражданина шла бесконтактно, в виртуальной сфере, заявил первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко в интервью о создании электронного правительства программе «Неделя» телеканала СТВ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61397.php

Минсвязи: Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году

Источник: pixabay.com

Всего уровней электронного правительства пять, и первый — просто размещенная на сайте госоргана информация. «Типовой уровень по миру — интерактивное правительство. Это четвертый уровень. Это правительство, которое позволяет человеку при соблюдении определенных правил юридически значимые операции совершать удаленно в цифровой форме. Большинство наших систем ориентировано как раз на четвертый уровень», — рассказал Шедко.

Пятый уровень — это проактивное правительство. «Оно предполагает, что государство, обладая большим количеством данных, способно их сопоставить само, чтобы когда у человека возникла потребность в государственной процедуре, административном действии, действие совершалось либо автоматически, либо человеку напоминалось о необходимости его совершения», — сказал замминистра. Это, к примеру, замена паспорта. Есть более сложные формы — к примеру, назначение пособий.

Обозримые перспективы прорыва в этом направлении для Беларуси — 2019−2020 годы. «Это и белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, и новый вариант общегосударственной автоматизированной информационной системы — то есть тех инфраструктурных элементов, которые позволяют всю необходимую информацию собрать и соединить воедино, чтобы получить административную процедуру», — рассказал Шедко.

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система — это идентификационная карта белоруса, новый вариант паспорта, уточнил замминистра, причем карта является и носителем электронной цифровой подписи, что дает носителю много новых возможностей.

Замминистра признал, что чисто технически выпустить и выдать карты каждому займет достаточно много времени. Но начнут выдавать документы уже в 2019 году. «В очередь, думаю, можно записываться», — улыбнулся Дмитрий Шедко.

 
 
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В Беларуси следует стремиться к тому, чтобы любая операция по запросу гражданина шла бесконтактно, в виртуальной сфере, заявил первый замминистра связи и...
 
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