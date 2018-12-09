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В Дзержинске прошел фестиваль «Зажги свою звезду»

10.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Более 250 детей-инвалидов и молодых инвалидов Минщины представили свое уникальное творчество на фестивале «Зажги свою звезду», который состоялся 8 декабря в Дзержинске.

Участниками этого яркого, эмоционального и очень масштабного мероприятия, которое на Минщине было проведено впервые, стали представители учреждений образования и социальной сферы всех районов области и города Жодино.

В фестивале приняли участие: заместители председателей районных (городского) исполнительных комитетов; начальники управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов; руководители территориальных центров социального обслуживания населения и центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Минщины.

В фойе Дзержинского городского дома культуры в этот день была развернута выставка работ изобразительного и декоративно-художественного творчества, выполненных в различных техниках. Творчество детей-инвалидов и молодых инвалидов Минщины просто поражало присутствующих своим позитивом, буйством фантазии и красок, удивительным солнечным настроением.

Ребята и молодые люди с удовольствием рассказывали присутствующим о себе, отвечали на многочисленные вопросы гостей и представителей средств массовой информации, фотографировались у новогодней елки. Созданию атмосферы особого творческого общения способствовали праздничное оформление Дома культуры, видеофильм «Адаптивная образовательная среда Минской области» и музыкальное сопровождение выставки от коллектива скрипачей Дзержинской детской школы искусств.

Программа гала-концерта фестиваля включала музыкальные и хореографические композиции, исполнение песен, театральные миниатюры, чтение поэтических произведений от детей-инвалидов и молодых инвалидов Минщины. Каждый выход на сцену этих удивительных исполнителей, каждый концертный номер отличались яркостью и неповторимостью. Артисты просто заряжали зал своей непосредственностью, искренностью и креативом, вызывая настоящий шквал аплодисментов и многократных возгласов «Браво!».

Участников и гостей областного фестиваля тепло приветствовала начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Татьяна Валентиновна Апранич. Она сердечно поблагодарила артистов и организаторов праздника за удивительную атмосферу мероприятия, в которую смогли окунуться присутствующие. Объявив первый областной фестиваль детей-инвалидов и молодых инвалидов «Зажги свою звезду» закрытым, Татьяна Валентиновна пообещала всем новую встречу с этими удивительными и невероятно талантливыми людьми в следующем году.

В завершение концерта в исполнении образцовой студии эстрадной песни «Новые имена» прозвучала песня «Зажги свою звезду», которая, пожалуй, наиболее полно отразила суть этого праздничного мероприятия – каждый человек талантлив, просто этот талант надо вовремя заметить и зажечь.

Все участники фестиваля, вышедшие в финал, в этот день были награждены дипломами, сувенирами, сладкими подарками и игрушками, а главное – одарены искренним вниманием, невероятно теплыми словами, поддержкой и любовью.

Организаторами этого яркого и масштабного праздника выступили главное управление по образованию, комитет по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома, Дзержинский районный исполнительный комитет, управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского района, Минский областной институт развития образования, областной центр коррекционно-развивающего обучений и реабилитации.








 
 
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Более 250 детей-инвалидов и молодых инвалидов Минщины представили свое уникальное творчество на фестивале «Зажги свою звезду», который состоялся...
 
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