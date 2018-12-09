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Макей: белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз – баланс компромиссов

10.12.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет, что при подготовке белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз стороны нашли  баланс компромиссов.

"Это баланс компромиссов. Разные варианты были, но я считаю, что в конечном итоге достигнут приемлемый для всех сторон вариант", - сказал В.Макей. Министра цитирует госагентство БелТА.

Как отметил глава МИД, для Беларуси было главным, чтобы граждане третьих стран могли беспрепятственно проезжать совместную границу. "У нас есть общая граница в рамках Союзного государства, ее охрана обеспечивается надежным образом. Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы наша совместная граница была не препятствием, а обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Минск и Москва окончательно согласовали проект о взаимном признании виз. Подписание документа запланировано на 13 декабря в Бресте, где пройдет заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Беларуси.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов:  компетентные органы Беларуси и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет, что при подготовке белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз стороны нашли  баланс...
 
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