Откликнитесь, добрые сердца!





13 декабря в 17.30 в районном Доме культуры состоится благотворительный концерт, который пройдет в рамках республиканского благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя».

Организаторами благотворительного концерта выступают Дубровенский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома, ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района».

Цель благотворительного концерта — сбор денежных средств на укрепление материально-технической базы Осинторфской больницы сестринского ухода Дубровенского района, где в настоящее время проживают 17 одиноких пожилых граждан, а также инвалиды 1 и 2 группы.

Мы ждем всех неравнодушных жителей Дубровенского района, готовых протянуть руку помощи и сделать доброе дело, на благотворительном концерте!

Билеты можно приобрести в кассе районного Дома культуры г. Дубровно.

Телефоны для справок: 5-11-74 (РК ОО «БРСМ»), 4-15-89 (РДК)