ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Откликнитесь, добрые сердца!

10.12.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Откликнитесь, добрые сердца!

13 декабря в 17.30 в районном Доме культуры состоится благотворительный концерт, который пройдет в рамках республиканского благотворительного марафона «Все краски жизни для тебя».
Организаторами благотворительного концерта выступают Дубровенский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома, ГУК «Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района».
Цель благотворительного концерта — сбор денежных средств на укрепление материально-технической базы Осинторфской больницы сестринского ухода Дубровенского района, где в настоящее время проживают 17 одиноких пожилых граждан, а также инвалиды 1 и 2 группы.
Мы ждем всех неравнодушных жителей Дубровенского района, готовых протянуть руку помощи и сделать доброе дело, на благотворительном концерте!
Билеты можно приобрести в кассе районного Дома культуры г. Дубровно.
Телефоны для справок: 5-11-74 (РК ОО «БРСМ»), 4-15-89 (РДК)

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 декабря в 17.30 в районном Доме культуры состоится благотворительный концерт, который пройдет в рамках республиканского благотворительного марафона «Все краски
 
Новости дня
Новости разные
 
Кобрин начинает готовиться к Новому году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика