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Житель Барановичей приобрел на аукционе сельскую баню

11.12.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сельскую баню в Барановичском районе продали с аукциона в полтора раза дороже начальной цены, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61431.php

Житель Барановичей приобрел на аукционе сельскую баню

Баня в агрогородке Мир выставлялась на торги с понижением цены на 80%. Причем балансодержатель - Барановичское районное ЖКХ - ставил одно условие: объект должен сохранить свой профиль. Этот лот стал единственным на аукционе, за который развернулась борьба между двумя участниками. В итоге цена на объект выросла в полтора раза - с неполных Br6 тыс. до Br9 тыс. Новым собственником бани стал 52-летний житель Барановичей. В течение года он должен провести реконструкцию здания и начать оказывать банные услуги. По условиям продажи, объект должен использоваться по своему прямому назначению не менее трех лет.

Всего комитет выставил на декабрьские торги 88 объектов неиспользуемого государственного имущества. Большинство лотов предлагаются со значительным снижением начальной цены продажи - от 50 до 80%. За одну базовую величину продаются 17 объектов, четверть выставляется на торги впервые. С начала месяца продано пять объектов недвижимости. В частности, после торга между двумя участниками с небольшим повышением цены (на 23%) ушли с молотка нежилое здание и склад топлива в Кобрине, принадлежащие республиканскому НПЦ по геологии. Житель Бреста приобрел за одну базовую величину здание сельского клуба в Малоритском районе с условием реконструкции под жилье или ведение личного подсобного хозяйства. Предприниматель из Березовского района выкупил за минимальную цену комплекс капитальных строений в деревне Бронная Гора.

В очередной раз остался невостребованным бывший дворец Радзивилов в Барановичском районе, который выставлялся на продажу со снижением цены на 80%. Историко-культурную ценность в деревне Полонечка местный райисполком пытается продать в течение пяти лет. Здание дворца постепенно разрушается. "Думаю, есть потребность рассмотреть возможность выставить объект на аукцион с начальной ценой продажи, равной одной базовой величине. Будем требовать от района не тянуть с решением и быстрее определяться с судьбой объекта", - подытожил председатель "Брестоблимущества".

 
Теги: Брест
 
 
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Сельскую баню в Барановичском районе продали с аукциона в полтора раза дороже начальной цены, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета...
 
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