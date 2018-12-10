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В Минской области проверяют участки под строительство. Что делать, чтобы не изъяли землю?
Новости Беларуси. Чистота - на контроле. С начала декабря эпидемиологи выявили нарушения санитарии более чем на 200 объектах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кроме несвоевременного вывоза мусора, появилась и сезонная проблема. Многие предприятия не обработали территории противогололедными реагентами. Всего с начала года учреждения санитарного надзора выдали более 12 тысяч рекомендаций о необходимости устранения нарушений.
Марина Широцкая, исполняющий обязанности заведующего отделением коммунальной гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
На контроле не только действующие объекты, но и те, что пока находятся на стадии строительства. В центре внимания - освоение земельных участков в установленный срок. Это значит, что в течение года землепользователь должен возвести на своем участке по крайней мере фундамент. А на участках, полученных для строительства жилого дома, за три года должны появиться еще стены и крыша.
Внимательно следят и за благоустройством участков. После завершения строительства, землепользователь обязан не только обустроить территорию, но и активно ее использовать. Обследованием участков каждую неделю занимаются специалисты.
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Новости Беларуси. Чистота - на контроле. С начала декабря эпидемиологи выявили нарушения санитарии более чем на 200 объектах Минской области, сообщили в программе...
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