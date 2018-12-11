|
В прокуратуре обсудили состояние производственного травматизма в регионе
12.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Под председательством прокурора Брестской области Виктора Климова состоялось заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Тема - меры государственных и контролирующих органов, иных организаций Брестской области в сфере предупреждения производственного травматизма.
В работе координационного совещания также приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, иные руководители региональных правоохранительных и государственных органов, директора ряда предприятий области.
Как отмечено в ходе заседания, по итогам 11 месяцев 2018 года на территории региона зафиксировано увеличение числа несчастных случаев со смертельным исходом с 19 до 23 (+21%), а тяжелых травм - с 70 до 84 (+20%) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
В области проделана значительная работа по предупреждению производственного травматизма. Вместе с тем на сегодня должностные лица и руководители предприятий еще не устранили ряд нарушений и упущений.
При таких обстоятельствах прокуроры потребовали активизировать работу контролирующих органов в этой сфере, в том числе при привлечении виновных к административной ответственности. Поручили задействовать резервы общественного контроля за состоянием технологической и производственной дисциплины на предприятиях и организациях.
По результатам координационного совещания его участники определили конкретные меры по стабилизации ситуации в сфере охраны труда. Их реализация взята на контроль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под председательством прокурора Брестской области Виктора Климова состоялось заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Тема -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)