В прокуратуре обсудили состояние производственного травматизма в регионе

Под председательством прокурора Брестской области Виктора Климова состоялось заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. Тема - меры государственных и контролирующих органов, иных организаций Брестской области в сфере предупреждения производственного травматизма.



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В работе координационного совещания также приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, иные руководители региональных правоохранительных и государственных органов, директора ряда предприятий области.

Как отмечено в ходе заседания, по итогам 11 месяцев 2018 года на территории региона зафиксировано увеличение числа несчастных случаев со смертельным исходом с 19 до 23 (+21%), а тяжелых травм - с 70 до 84 (+20%) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В области проделана значительная работа по предупреждению производственного травматизма. Вместе с тем на сегодня должностные лица и руководители предприятий еще не устранили ряд нарушений и упущений.

При таких обстоятельствах прокуроры потребовали активизировать работу контролирующих органов в этой сфере, в том числе при привлечении виновных к административной ответственности. Поручили задействовать резервы общественного контроля за состоянием технологической и производственной дисциплины на предприятиях и организациях.

По результатам координационного совещания его участники определили конкретные меры по стабилизации ситуации в сфере охраны труда. Их реализация взята на контроль.