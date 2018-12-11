«Евроопт» закрывают? (Дополнено)

Ответ на незамысловатую загадку, которую мы вчера задали нашим читателям.

Вчера мы взяли на себя смелость немного поиграть с нашей аудиторией, задав один весьма банальный вопрос: «Неужели «Евроопт» закрывают?». На эти мысли нас натолкнул автокран и мужичок в спецовке, споро открутивший одноименную вывеску с ТЦ «Дискавери».

Разумеется, ни о каком закрытии речи не шло – количество магазинов на квадратный метр Дзержинщины будет только увеличиваться. Первое и единственное, что приходило в голову – вывеску меняют. Ребрендинг, так сказать. И очень приятно, что с этим вопросом мы разобрались прямо в комментариях к статье в нашей группе «ВКонтакте». Ну, а сейчас, собственно, можно наблюдать, что из этого получилось.





