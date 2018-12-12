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Уход за лицом зимой: «Ограничить количество пилингов»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович.
Можно ли заботится о состоянии кожи лица зимой должным образом дома?
Екатерина Карпилович, косметолог, дерматолог:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – косметолог, дерматолог – Екатерина Карпилович. Можно ли заботится о состоянии кожи лица зимой должным...
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