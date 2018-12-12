ГАИ призывает водителей к повышенной внимательности на дорогах из-за гололедицы

В ближайшие дни в Беларуси прогнозируются снег, на дорогах ожидается гололедица. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают управление автомобилем не только сложнее, но и опаснее. В этой связи Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять повышенную внимательность, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГАИ
Госавтоинспекция призывает автомобилистов перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочных перестроений и резких маневров. Анна Банадык посоветовала водителям учитывать, что время в пути в сложных погодных условиях увеличивается. «Необходимо планировать свой маршрут с учетом возможных заторовых ситуаций и выезжать заранее», — отметила она.
Перед тем как отправиться в дорогу, нужно очистить машину и стекла от снега и льда.
Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными и не выходить на дорогу, не будучи уверенными, что все автомобили успели остановиться. Кроме того,