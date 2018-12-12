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ГАИ призывает водителей к повышенной внимательности на дорогах из-за гололедицы

13.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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ГАИ призывает водителей к повышенной внимательности на дорогах из-за гололедицыВ ближайшие дни в Беларуси прогнозируются снег, на дорогах ожидается гололедица. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают управление автомобилем не только сложнее, но и опаснее. В этой связи Госавтоинспекция рекомендует водителям проявлять повышенную внимательность, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГАИ МВД Анна Банадык.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов перестроиться на зимний стиль вождения: выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, держать дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочных перестроений и резких маневров. Анна Банадык посоветовала водителям учитывать, что время в пути в сложных погодных условиях увеличивается. «Необходимо планировать свой маршрут с учетом возможных заторовых ситуаций и выезжать заранее», — отметила она.

Перед тем как отправиться в дорогу, нужно очистить машину и стекла от снега и льда. ГАИ рекомендует включать ближний свет фар, если пошел снег. Водителям стоит проявлять особую внимательность и осторожность во дворах и при проезде пешеходных переходов, а также на продуваемых участках на трассах и мостах.

Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными и не выходить на дорогу, не будучи уверенными, что все автомобили успели остановиться. Кроме того, ГАИ напоминает пешим участникам движения о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами.

ГАИ просит водителей и пешеходов учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом дорога не сразу становится безопасной. Требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции. «Подразделениями ГАИ организован мониторинг дорожной обстановки, в случае необходимости будет оказываться содействие дорожным и коммунальным организациям в оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий», — сказала Анна Банадык.

www.belta.by

 
 
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В ближайшие дни в Беларуси прогнозируются снег, на дорогах ожидается гололедица. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают
 
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