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Наша «ЭРА»: «Аквамен» сосет?

13.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Очередная премьера в нашей «Эре».

И снова здравствуйте. А в нашей «Эре», вы не поверите, еще одна премьера и, что особенно приятно, вовремя. Уже сегодня, 13 декабря, в кинотеатре можно посмотреть новый супергеройский фильмец «Аквамен». Который, как известно, сосет. Морскую воду и рыбью урину. Или все-таки это одна из самых удачных экранизаций DC-шных комиксов на данный момент?

Кто ж сейчас скажет наверняка? Надо смотреть. Ну а пока введем в курс дела тех, кто вообще не понимает этих искрометных отсылок к рыбьей урине.


Сразу отметим, с нас все взятки гладки ― это все «Теория Большого взрыва», после просмотра которой у нас сложилось стойкое впечатление, что Аквамен ― едва ли не самый отстойный из всех супергероев. Кто мы такие, чтобы спорить с американскими нердами? Для этого мы читали слишком разные сказки, сидя на белом камне. Поэтому примем в качестве аксиомы ― Аквамен сосет. Впрочем, как и все DC-шные экранизации.

Напомним, впервые на большом экране Аквамен появился в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Роль исполнил Джейсон Момоа («Конан-варвар», «Игра престолов»), и уже тогда стало известно, что супергерой удостоится отдельной экранизации. Если вам интересно, кроме Момоа, на роль рассматривались также Мэтт Дэймон («Идентификация Борна», «11 друзей Оушена») и Саймон Бейкер («Менталист», «Защитник»). Да уж, та бы еще, наверное, была картина.


Ну, а режиссером всего этого внезапно оказался Джеймс Ван. Видимо его решили на постоянной основе включить в список тех, кому доверяют баснословные деньги. Напомним, это тот парень, который начинал с «Пилы», продолжил всяческими «Астралами» и «Заклятьями», а потом, опять же, внезапно оказался в режиссерском кресле «Форсажа 7». Что ж, фильм, конечно, редкостное гуано, но кассовые сборы по всему миру говорят сами за себя ― $1 163 038 891.

Определенно, Джеймс Ван умеет не только отбить, но и приумножить. Сейчас это один из самых главных режиссерских талантов.

Но вернемся к «Аквамену». Если вы идете на супергеройский боевик ради сюжета, с вами явно что-то не так. И, свято следуя конъюнктуре, «Аквамен» сюжетом не блещет (а над ним, на секундочку, работали три сценариста, если считать за сценариста еще и режиссера). Есть некий Артур Карри, по совместительству Аквамен, он нечеловечески быстр и силен аки стало быков, умеет разговаривать с рыбами, дышать под водой и набухиваться в портовых забегаловках.

А еще он ― наследник трона семи морей. Да, как-то так получилось, что матушка героя была Королевой Атлантиды и на смертном одре таки призналась сыну в этом. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но в любом случае, как возле любого свободного трона, возле этого тоже возникло нездоровое оживление. Брат Артура, например, не мешкал, разместил свою царскую задницу в положенном месте и вознамерился отомстить человечеству за тот срач, которое оно учинило в водах мирового океана.


Параллельно, разумеется, это самое человечество планировалось к порабощению или, на худой конец, к уничтожению. Аквамен при поддержке соратников, понятное дело, выступает за все хорошее против всего плохого. Где в этом звиздеце планетарного масштаба участвует Лига справедливости (напоминаем, события в фильме разворачиваются после событий, описанных в «Лиге справедливости») ― не спрашивайте.

Тем не менее уже сейчас понятно, что на спецэффекты денег не пожалели ― все смотрится сочно, красиво и эпичненько. Похоже, DC-шные босы решили-таки не испытывать судьбу и пойти проторенным MARVEL путем ― минимум смысла, максимум эффектов и сортирного юмора. Никакой больше драмы, патетики, пафоса и вот этого всего. Оно, в общем-то, и понятно ― на сурьезных щах преподносить историю, в которой дядьки ходят с трусами поверх штанов, как минимум не комильфо. Что ж, посмотрим, что получилось.


 
 
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Очередная премьера в нашей «Эре».
 
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