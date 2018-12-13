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Лукашенко рассказал об идеальном будущем Беларуси
14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об идеальном будущем страны. Он также обратил внимание на то, как развивается мир, что также влияет на перспективу достижения чего-то идеального в плане жизни государства, сообщается на сайте
«Для Беларуси, которая находится на перекрестке всех путей, никогда не было идеального будущего, если посмотреть в историю, и не будет. И
Отвечая на уточняющий вопрос, какое наилучшее будущее из возможного он видит для страны, глава государства отметил:
«Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим».
Напомним, что 14 декабря в Минске прошла встреча президента Беларуси с российскими журналистами. Она продлилась
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Он также обратил внимание, как развивается мир, что также влияет на перспективу достижения чего-то идеального в плане жизни страны.
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