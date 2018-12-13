Лукашенко рассказал об идеальном будущем Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об идеальном будущем страны. Он также обратил внимание на то, как развивается мир, что также влияет на перспективу достижения чего-то идеального в плане жизни государства, сообщается на сайте БЕЛТА .

«Для Беларуси, которая находится на перекрестке всех путей, никогда не было идеального будущего, если посмотреть в историю, и не будет. И у России не будет. Потому что миссия у России великая», – пофилософствовал Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, какое наилучшее будущее из возможного он видит для страны, глава государства отметил:

«Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим».