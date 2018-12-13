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Лукашенко рассказал об идеальном будущем Беларуси

14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об идеальном будущем страны. Он также обратил внимание на то, как развивается мир, что также влияет на перспективу достижения чего-то идеального в плане жизни государства, сообщается на сайте БЕЛТА.

«Для Беларуси, которая находится на перекрестке всех путей, никогда не было идеального будущего, если посмотреть в историю, и не будет. И у России не будет. Потому что миссия у России великая», – пофилософствовал Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, какое наилучшее будущее из возможного он видит для страны, глава государства отметил:

«Я всегда говорю по-простому: главное, чтобы не жить в условиях войны. Вот война не нужна ни нам, ни вам. А все остальное мы сами сделаем. Что не сделаем – купим».

Напомним, что 14 декабря в Минске прошла встреча президента Беларуси с российскими журналистами. Она продлилась около пяти часов. За это время лидеру страны было задано порядка 20 вопросов, которые касались различных сфер жизни: речь шла о Союзном государстве, ВТО, визах и других важных моментах.



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Теги: Минск
 
 
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