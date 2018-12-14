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Разгромная победа: хоккейная команда Лукашенко обыграла дружину из Витебска
15.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко обыграла ледовую дружину Витебской области со счетом 15:4. На льду «Чижовка-Арены» прошел матч XII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает «МИР 24».
Команда главы государства с первых минут игры навязала сопернику скоростной и жесткий
Для команды президента это уже третья победа в XII Республиканских соревнованиях среди любителей. Решающие матчи пройдут в апреле следующего года.
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Команда главы государства с первых минут игры навязала сопернику скоростной и жесткий хоккей. Счет открыл Александр Лукашенко. Президент исполнил штрафной...
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