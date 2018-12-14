Разгромная победа: хоккейная команда Лукашенко обыграла дружину из Витебска

Хоккейная команда президента Беларуси Александра Лукашенко обыграла ледовую дружину Витебской области со счетом 15:4. На льду «Чижовка-Арены» прошел матч XII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передает «МИР 24».

Команда главы государства с первых минут игры навязала сопернику скоростной и жесткий хоккей . Счет открыл Александр Лукашенко. Президент исполнил штрафной бросок. На свой счет глава государства записал также четыре результативные передачи.

Для команды президента это уже третья победа в XII Республиканских соревнованиях среди любителей. Решающие матчи пройдут в апреле следующего года.