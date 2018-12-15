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Лукашенко: Казахстан вносит вклад в усиление безопасности на евразийском пространстве

16.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днем независимости страны.

Глава государства отметил вклад республики в укрепление безопасности на евразийском пространстве.

«Ваша страна достигла впечатляющих результатов в экономике, обеспечении социальной и политической стабильности. Казахстан вносит значительный вклад в укрепление безопасности на евразийском пространстве, выработку и реализацию эффективных механизмов решения конфликтов», – приводит текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.

Глава Беларуси выразил уверенность в том, что стратегические отношения между Астаной и Минском, основанные на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве, продолжат активно развиваться на благо народов двух государств. 

Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с национальным праздником также поздравили и другие мировые лидеры. 



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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днем независимости страны.
 
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