Лукашенко: Казахстан вносит вклад в усиление безопасности на евразийском пространстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днем независимости страны.

Глава государства отметил вклад республики в укрепление безопасности на евразийском пространстве.

«Ваша страна достигла впечатляющих результатов в экономике, обеспечении социальной и политической стабильности. Казахстан вносит значительный вклад в укрепление безопасности на евразийском пространстве, выработку и реализацию эффективных механизмов решения конфликтов», – приводит текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.

Глава Беларуси выразил уверенность в том, что стратегические отношения между Астаной и Минском, основанные на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве, продолжат активно развиваться на благо народов двух государств.