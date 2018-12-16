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«Загорелась раньше времени и обожгла мне руки». Выбираем безопасные петарды
Почему обычная гирлянда может быть опасна для жизни, а новогодняя сказка может превратиться в настоящий кошмар, рассказываем в программе
Грохот фейерверков, звон хлопушек и петард – без этого не обходится ни один Новый год. Традиция отмечать праздник шумно пришла из Китая, там считают, что грохот пороховых зарядов отпугивает злых духов.
И если раньше наслаждаться зрелищным салютом могли себе позволить только единицы, то сегодня такое развлечение стало доступно практически каждому.
Однако шумный праздник может обернуться несчастьем, если в руках окажется снаряд сомнительного качества. Решил сэкономить на празднике и минчанин Герман Баранов. Новогоднее развлечение чуть не закончилось для парня трагедией.
Отсутствие инструкции на русском языке и сертификатов соответствия – первый признак контрафактной продукции. Из-за неисправной и некачественной пиротехники в прошлом году в Беларуси пострадало более 30 человек.
Бывают случаи, когда около домов делают. Они часто залетают в окна людям, повреждают автомобили. Особенно, если они (мортиры – ред.) плохо укреплены. Её после нескольких выстрелов выворачивает, она становится на бок, а процесс-то идёт! И они начинают отстреливаться куда попало, попадают в имущество.
Чтобы фейерверки и петарды принесли только положительные эмоции, специалисты рекомендуют покупать их в специализированных магазинах.
Денис Пахольчик не первый год продаёт пиротехнику. Мужчина уверяет: остаться на плаву в таком бизнесе непросто. Тем, кто пренебрегает правилами, торговое место попросту не предоставят. Ведь такие точки продаж – на контроле милиции и МЧС.
Денис Пахольчик, продавец:
У фейерверков и салютов – самый высокий класс опасности, поэтому продавать их можно только в специализированных магазинах, а находиться такой товар должен за стеклом или в специальном сейфе. Торговать такими изделиями в открытых павильонах запрещено – они не терпят влаги.
Ещё один популярный, но не менее опасный атрибут Нового года – гирлянда. Выбирать её тоже нужно с умом. В период новогодних праздников именно гирлянды нередко становятся причиной пожаров. Если товар вызывает сомнения: нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать её нельзя.
Помните, что зачастую беды приходят не от самих гирлянд и фейерверков, а из-за их неправильной эксплуатации.
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Почему обычная гирлянда может быть опасна для жизни, а новогодняя сказка может превратиться в настоящий кошмар, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». ...
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