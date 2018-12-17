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Молодежь Бреста активно включилась в работу по уборке снега
18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Республиканская акция ОО «БРСМ» «Мы выбираем помощь пожилым людям» в г.Бресте стартовала 18 ноября 2018 года. В рамках акции волонтеры ОО «БРСМ» помогают пожилым людям и одиноко проживающим гражданам в уборке дворовой территории от снега.
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С приходом зимы актив «БРСМ» г.Бреста начал активно оказывать помощь населению в уборке снега.
В частности, сегодня волонтеры Брестского городского комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» задействованы на очистке от снега прилегающей территории нового здания хосписа и помогают ветеранам Великой Отечественной войны.
Обратиться за помощью к волонтерам Союза молодежи можно, позвонив по номеру горячей линии Брестского горкома «БРСМ» 53-00-35.
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Республиканская акция ОО «БРСМ» «Мы выбираем помощь пожилым людям» в г.Бресте стартовала 18 ноября 2018 года. В рамках акции волонтеры ОО «БРСМ» помогают пожилым...
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