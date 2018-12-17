Республиканская акция ОО «БРСМ» «Мы выбираем помощь пожилым людям» в г.Бресте стартовала 18 ноября 2018 года. В рамках акции волонтеры ОО «БРСМ» помогают пожилым людям и одиноко проживающим гражданам в уборке дворовой территории от снега.



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Бреста активно включилась в работу по уборке снега " alt="Молодежь Бреста активно включилась в работу по уборке снега ">



С приходом зимы актив «БРСМ» г.Бреста начал активно оказывать помощь населению в уборке снега.



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В частности, сегодня волонтеры Брестского городского комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» задействованы на очистке от снега прилегающей территории нового здания хосписа и помогают ветеранам Великой Отечественной войны.



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Обратиться за помощью к волонтерам Союза молодежи можно, позвонив по номеру горячей линии Брестского горкома «БРСМ» 53-00-35.



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