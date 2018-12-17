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Дед Мороз скончался после утренника в детском саду
Новости России. После утренника в детском саду города Кемерово умер актер, исполнявший роль Деда Мороза.
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Представители театра выразили соболезнования близким актера.
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Новости России. После утренника в детском саду города Кемерово умер актер, исполнявший роль Деда Мороза. По информации ТАСС, скончался 67-летний заслуженный артист...
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