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«Дело не в скорости, а в гололедице». Очевидец ДТП с витебским футболистом на М1 судится с ГАИ
«И то ДТП, которое случилось со мной, и
— В машине был я и двое пассажиров. По М1 ехали в сторону России. Скорость авто была около 90 км/ч. Примерно на 543 км дороги машину развернуло и выбросило на встречную полосу, после чего авто ушло в кювет и перевернулось, — вспоминает Андрей события вечера 17 декабря.
И водитель, и пассажиры были пристегнуты, в том числе поэтому никто не пострадал, все смогли сами выбраться из машины.
— Сразу вызвали ГАИ. Прохожие помогли поставить машину на колеса. Через несколько минут мимо проезжала патрульная машина ГАИ, но не по нашему вызову. Она начала тормозить и авто завиляло из стороны в сторону. Милиционер еще сказал, что скользко очень. Поинтересовался, все ли у нас нормально. А потом, прямо на наших глазах, произошла та страшная авария с Kia.
Мужчина говорит, что Kia не неслась на большой скорости. По его словам, авто, так же, как и Ford гладко и плавно, с разворотом, вынесло на встречку, прямо под колеса эвакуатора.
— Мы побежали к Kia, слышали, что ребенок внутри плачет, — рассказал парень.
По словам Андрея, автомобили, которые подъезжали в тот момент к месту аварии, также не могли сразу затормозить: скользили по обледеневшей дороге.
— Даже машину МЧС понесло! Потом приехала ГАИ, оградила участок фишками, поставили свои машины с включенными мигалками.
Андрей вспоминает, что ему и пассажирам милиция сказала отойти к своей машине — в целях безопасности, чтобы их не сбила какая-нибудь машина в заносе.
— Даже когда мы шли по дороге, было очень скользко. Был еще очень сложный участок — метров 100−150, который шел в сторону России. В обратную сторону — чуть получше. Мы потом видели, как приехала машина и начала посыпать трассу.
Оформляя ДТП с Ford, инспектор ГАИ указал в постановлении, что во время движения водитель выбрал скорость, которая не позволила ему остановить авто, из-за чего он вылетел в кювет. А в конце написал: «совершил ДТП в связи с гололедом».
— Выписал мне штраф 0,5 базовой величины. Я тогда подписал это постановление, в шоке был от произошедшего, не подумал, что все не так надо было бы описывать. Да и гаишник, наверное, был не в себе — написал 13-й месяц вместо 12-ого, — говорит водитель.
Уже на следующий день, придя в себя, Андрей отправил в суд Толочина заявление на опротестование постановления ГАИ, штраф он не оплачивал.
— Еще жду из СК экспертизы о состоянии дорожного покрытия, которая проводится в рамках расследования уголовного дела в отношении смертельного ДТП. А потом буду с ДЭУ решать вопрос о возмещении ущерба за поврежденную машину.
Дорожники: «Эксперты и следователи сделают свои выводы»
На предприятии «Витебскавтодор», ДЭУ которого обслуживает участок дороги, где произошли оба ДТП, сообщили, что по показаниям датчиков (ДИС) погодные условия и соответственно асфальтобетонное покрытие трассы, не менялись до происшествий.
— Если инспектор ГАИ, который оформлял первую аварию, произошедшую с Ford, зафиксировал, что на дороге была гололедица, он обязан был сообщить об этом дорожным службам. Такая информация в постановление просто так не заносится, — отметил генеральный директор предприятия Адам Коноплич. — Если водитель хочет опротестовать постановление ГАИ и подать на нас иск в суд — мы готовы будем в этом участвовать.
Руководитель также считает, что сейчас, когда идет следствие по делу о смертельном ДТП, некорректно и неправильно будет высказывать свое мнение о причинах произошедшей трагедии.
— Мы очень переживаем о том, что произошло — целая семья погибла. Дежурный, который работал в ту смену, до сих пор не может прийти в себя. Эксперты и следователи сделают свои выводы…
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