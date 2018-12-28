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«Дело не в скорости, а в гололедице». Очевидец ДТП с витебским футболистом на М1 судится с ГАИ

29.12.2018 19:58 — Разное | Tut.by  
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«И то ДТП, которое случилось со мной, и смертельная авария с семьей голкипера клуба „Витебск“, произошли из-за гололедицы», — убежден житель Лунинца Андрей. Его Ford 17 декабря вылетел с трассы М1 в кювет, а затем в этом же месте выскочила на встречку и врезалась в эвакуатор Kia. Напомним, во второй страшной аварии погибли футболист Андрей Щербаков, его жена и сын. В каком состоянии было дорожное покрытие в момент аварии, еще предстоит выяснить Следственному комитету. Однако, владелец Ford уже сейчас решил обжаловать через суд постановление ГАИ, которая посчитала, что водитель при движении выбрал неправильную скорость, что и привело к ДТП.


Фото предоставлено читателем Андреем. Так выглядит его машина после ДТП 17 декабря.

— В машине был я и двое пассажиров. По М1 ехали в сторону России. Скорость авто была около 90 км/ч. Примерно на 543 км дороги машину развернуло и выбросило на встречную полосу, после чего авто ушло в кювет и перевернулось, — вспоминает Андрей события вечера 17 декабря.

И водитель, и пассажиры были пристегнуты, в том числе поэтому никто не пострадал, все смогли сами выбраться из машины.

— Сразу вызвали ГАИ. Прохожие помогли поставить машину на колеса. Через несколько минут мимо проезжала патрульная машина ГАИ, но не по нашему вызову. Она начала тормозить и авто завиляло из стороны в сторону. Милиционер еще сказал, что скользко очень. Поинтересовался, все ли у нас нормально. А потом, прямо на наших глазах, произошла та страшная авария с Kia.

По информации ГАИ, около 19.00 на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница России, возле деревни Ромашково Толочинского района водитель Kia не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор, который ехал в сторону столицы. Удар был такой силы, что футболист, его жена и 6-летний сын погибли сразу. Водитель эвакуатора не пострадал. Выжить в ДТП удалось только младшему из всей семьи — 3-летнему Глебу.

«Дорожное полотно М1, трасса Брест — Минск — граница Российской Федерации, была обработана песчано-солевой смесью. Асфальт был сухой, обочины не заснежены, то есть снежные переметы и ледяные наслоения на асфальтном покрытии отсутствовали. Скорее всего, как один из вариантов, это нарушение скоростного режима со стороны водителя», — озвучил предварительную версию в эфире СТВ замначальника ГАИ УВД Витебского облисполкома Иван Иванов. При этом родственники погибшего футболиста и некоторые его коллеги утверждают, что Андрей Щербаков был осторожным водителем и не лихачил на дороге.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Затем в СК сообщили, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за поддержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии.

Мужчина говорит, что Kia не неслась на большой скорости. По его словам, авто, так же, как и Ford гладко и плавно, с разворотом, вынесло на встречку, прямо под колеса эвакуатора.


Последствия столкновения Kia с эвакуатором. Фото: СК

— Мы побежали к Kia, слышали, что ребенок внутри плачет, — рассказал парень.

По словам Андрея, автомобили, которые подъезжали в тот момент к месту аварии, также не могли сразу затормозить: скользили по обледеневшей дороге.

— Даже машину МЧС понесло! Потом приехала ГАИ, оградила участок фишками, поставили свои машины с включенными мигалками.

Андрей вспоминает, что ему и пассажирам милиция сказала отойти к своей машине — в целях безопасности, чтобы их не сбила какая-нибудь машина в заносе.

— Даже когда мы шли по дороге, было очень скользко. Был еще очень сложный участок — метров 100−150, который шел в сторону России. В обратную сторону — чуть получше. Мы потом видели, как приехала машина и начала посыпать трассу.

Оформляя ДТП с Ford, инспектор ГАИ указал в постановлении, что во время движения водитель выбрал скорость, которая не позволила ему остановить авто, из-за чего он вылетел в кювет. А в конце написал: «совершил ДТП в связи с гололедом».


— Выписал мне штраф 0,5 базовой величины. Я тогда подписал это постановление, в шоке был от произошедшего, не подумал, что все не так надо было бы описывать. Да и гаишник, наверное, был не в себе — написал 13-й месяц вместо 12-ого, — говорит водитель.

Уже на следующий день, придя в себя, Андрей отправил в суд Толочина заявление на опротестование постановления ГАИ, штраф он не оплачивал.

— Еще жду из СК экспертизы о состоянии дорожного покрытия, которая проводится в рамках расследования уголовного дела в отношении смертельного ДТП. А потом буду с ДЭУ решать вопрос о возмещении ущерба за поврежденную машину.

Дорожники: «Эксперты и следователи сделают свои выводы»

На предприятии «Витебскавтодор», ДЭУ которого обслуживает участок дороги, где произошли оба ДТП, сообщили, что по показаниям датчиков (ДИС) погодные условия и соответственно асфальтобетонное покрытие трассы, не менялись до происшествий.

— Если инспектор ГАИ, который оформлял первую аварию, произошедшую с Ford, зафиксировал, что на дороге была гололедица, он обязан был сообщить об этом дорожным службам. Такая информация в постановление просто так не заносится, — отметил генеральный директор предприятия Адам Коноплич. — Если водитель хочет опротестовать постановление ГАИ и подать на нас иск в суд — мы готовы будем в этом участвовать.

Руководитель также считает, что сейчас, когда идет следствие по делу о смертельном ДТП, некорректно и неправильно будет высказывать свое мнение о причинах произошедшей трагедии.

— Мы очень переживаем о том, что произошло — целая семья погибла. Дежурный, который работал в ту смену, до сих пор не может прийти в себя. Эксперты и следователи сделают свои выводы…

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В каком состоянии было дорожное покрытие в момент аварии, еще предстоит выяснить Следственному комитету. Однако, владелец Ford уже сейчас решил обжаловать через суд...
 
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