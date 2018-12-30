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Встреча студентов с Главой государства в Гродно, гимназия №1 Гродно – лучшая в Беларуси и «Студент года» из медицинского университета. Главные итоги 2018 года в сфере образования

31.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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2018 год открыл новые имена талантливых учащихся и одаренных студентов. Студенты гродненских вузов и учащиеся школ занимали призовые места в престижных европейских, республиканских и областных конкурсах, побеждали на республиканских универсиадах и спартакиадах. Их педагоги подтверждали свой профессионализм победами в конкурсах и престижными наградами. Малыши из Островца, Щучина, Гродно и Новогрудка пошли в новые детские сады, а 14 ребят в Гродно стали новоселами нового дома семейного типа. 

Главное управление образования облисполкома собрало воедино все победы и достижения в сфере образования Гродненщины в 2018 году

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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2018 год открыл новые имена талантливых учащихся и одаренных студентов. Студенты гродненских вузов и учащиеся школ занимали призовые места в престижных...
 
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