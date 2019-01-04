Прокуратура Гродненской области потребовала устранить нарушения в работе органов принудительного исполнения





Прокуратура Гродненской области проверила, как органы принудительного исполнения (далее - ОПИ) Вороновского, Кореличского и Волковысского районов соблюдали законодательство при работе с исполнительными документами, которые затрагивали интересы государства.

В работе каждого из указанных ОПИ выявлены многочисленные нарушения.

Установлено, что судебные исполнители не всегда принимали меры по принудительному исполнению судебных постановлений, установлению имущественного положения должников. Нередко и вовсе бездействовали, проявляли волокиту.

К примеру, в ОПИ Вороновского района выявлены факты непринятия надлежащих мер к своевременному возбуждению и исполнению судебных постановлений о взыскании штрафов, неправомерные отказы в возбуждении исполнительных производств по исполнительным документам за истечением сроков предъявления таких документов к исполнению.

Неправильное толкование сотрудниками ОПИ требований Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» повлекло за собой длительное неисполнение 37 исполнительных документов, связанных со взысканием денежных средств в доход государства.

В ОПИ Кореличского района необоснованно выносили постановления о взыскании с должников принудительного сбора с заработной платы и приравненных к ней доходов в случаях, когда должники выполнили требования исполнительных документов еще до возбуждения исполнительного производства.

Без проверки имущественного положения судебные исполнители обращали взыскания на заработную плату должников, задолженность по исполнительным документам которых превышала 10 базовых величин.

ОПИ Волковысского района в течение 7 месяцев не обеспечил работу по одному из исполнительных документов, что повлекло за собой длительное неисполнение уголовного наказания.

Судебный исполнитель своевременно не изъял и не реализовал имущество, на которое еще в марте 2018 года органы предварительного расследования наложили арест. Впоследствии оказалось, что имущество, переданное на ответственное хранение брату должника, отсутствует. При этом сотрудник ОПИ не инициировал вопрос о привлечении к уголовной ответственности лица, которому это имущество было вверено.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области внесла начальнику главного управления юстиции Гродненского облисполкома представление, в котором указала на нарушения, недостатки и упущения в работе органов принудительного исполнения региона, потребовала их устранить. Исполнение акта надзора взято на контроль.

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