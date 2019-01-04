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«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения
Новости Беларуси. Чудеса на Рождество случаются. Об этом точно знают воспитанники Костюковичского центра развивающего обучения и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне новогодних праздников каждый из них загадал желание и рассказал, какой бы хотел получить подарок. Как исполняются детские желания и почему дарить праздник – это очень просто, узнавал корреспондент Юрий Прокопенко.
Эти кадры мы снимали накануне новогодних праздников. В центральном универмаге Могилева волонтеры движения «Доброе сердце» развернули пункт сбора подарков, а рядом установили елку. Не простую, а елку желаний.
Вместо шариков и гирлянд – открытки с фотографиями детей и их пожелания. Куклы, машинки, конструкторы – обычные мечты.
Мария Кот, жительница Могилева:
Людмила Гущина, жительница Могилева:
Восьмилетняя Марина остановилась у открытки своей ровесницы Дианы Максименко. Девочка из Костюковичей просит на Новый год куклу. Марина тоже любит играть с Барби и Машей, но желание сделать приятно, даже незнакомому человеку, перевешивает.
Марина Дубровская, жительница Могилева:
Юрий Прокопенко, СТВ:
Здесь обучается 48 детей. У каждого из них своя непростая судьба и тяжелый диагноз – ДЦП, синдром Дауна. Гости устроили для них настоящий праздник: подготовили новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, интересные конкурсы и, конечно же, подарки. Каждый получил то, что хотел.
Держи. Тебе пожарную машину.
Эдуард Болдырев:
Евгения Веренкова, учитель дефектолог Костюковичского центра развивающего обучения и развития:
Диане Максименко мы передали персональный привет и поздравления с новым годом и рождеством. Все, как просила Марина из Могилева.
Павел Алексо, первый секретарь Могилевского областной организации БРСМ:
Следующим пунктом остановки волонтеров станет Славгород. На днях они отвезут часть подарков в детский дом семейного типа, в котором супруги Тихоновы воспитывают шестерых детей. Они тоже убедятся – «Чудеса на Рождество» случаются, нужно в них только верить.
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«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения
Новости Беларуси. Чудеса на Рождество случаются. Об этом точно знают воспитанники Костюковичского центра развивающего обучения и развития, сообщили в программе...
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