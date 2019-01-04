Тепло ли тебе, ласточка? В Рождество в Беларуси до -26°С - как завести дизель

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пишет auto.tut.by. Зимнее топливо в продаже заменяет летний аналог полностью на период с конца октября по конец апреля. В это же время в продаже появляется и еще одно топливо — ДТ-З-К5 класс 2 («Арктика»). Отличается это топливо от зимнего дизеля предельной температурой фильтруемости. Если у стандартного сорт F она составляет -20 °С, то «Арктика» может похвастать значением в -32 °C. Для наших климатических условий есть несколько видов дизельного топлива, но в основном реализуются только два — летнее и зимнее,auto.tut.by. Зимнее топливо в продаже заменяет летний аналог полностью на период с конца октября по конец апреля. В это же время в продаже появляется и еще одно топливо — ДТ-З-К5 класс 2 («Арктика»). Отличается это топливо от зимнего дизеля предельной температурой фильтруемости. Если у стандартного сорт F она составляет -20 °С, то «Арктика» может похвастать значением в -32 °C.





Предельная температура фильтруемости — самая высокая температура, при которой данный объем топлива не протекает через стандартизованную фильтрующую установку в течение определенного времени, во время охлаждения в стандартизованных условиях.





Приобрести дизельное топливо «Арктика» можно на автозаправочных станциях «Белоруснефти». Его реализацией, судя по информации, размещенной на сайте сети, занимаются 240 АЗС. Стоит такое топливо значительно дороже зимнего дизеля — 1,68 рубля за литр. Таким образом, за средний бак дизеля класса 2 придется заплатить на 7,5 рубля больше, чем за 50 л зимнего дизеля. Но если температура воздуха стремится к отметке минус 30, а завести автомобиль нужно любой ценой — можно и нужно пробовать.





здесь. При этом не стоит забывать, что в сильные морозы следует помнить и о других нюансах подготовки автомобиля. Почитать советы, которые помогут вам завести свою машину в мороз, можно



