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Тепло ли тебе, ласточка? В Рождество в Беларуси до -26°С - как завести дизель
В рождественские выходные по северу страны обещают до -26 °С, в столице — до -22 °С. Для «дизелистов» такой мороз может стать неприятным сюрпризом. Что делать, если ехать нужно, но есть вероятность, что зимнее дизельное топливо не выдержит таких морозов?
фото: Tumix.ru
Для наших климатических условий есть несколько видов дизельного топлива, но в основном реализуются только два — летнее и зимнее,
Предельная температура фильтруемости — самая высокая температура, при которой данный объем топлива не протекает через стандартизованную фильтрующую установку в течение определенного времени, во время охлаждения в стандартизованных условиях.
Приобрести дизельное топливо «Арктика» можно на автозаправочных станциях «Белоруснефти». Его реализацией, судя по информации, размещенной на сайте сети, занимаются 240 АЗС. Стоит такое топливо значительно дороже зимнего дизеля — 1,68 рубля за литр. Таким образом, за средний бак дизеля класса 2 придется заплатить на 7,5 рубля больше, чем за 50 л зимнего дизеля. Но если температура воздуха стремится к отметке минус 30, а завести автомобиль нужно любой ценой — можно и нужно пробовать.
При этом не стоит забывать, что в сильные морозы следует помнить и о других нюансах подготовки автомобиля. Почитать советы, которые помогут вам завести свою машину в мороз, можно
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В рождественские выходные по северу страны обещают до -26 °С, в столице — до -22 °С. Для «дизелистов» такой мороз может стать неприятным сюрпризом. Что делать, если...
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