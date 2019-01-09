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"Битва экстрасенсов" - сплошное вранье. Разоблачение потрясло всю Россию

10.01.2019 20:55 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
«Битва экстрасенсов», кто не смотрел хотя бы один сезон или просто слышал об этом мистическом шоу на телевидении? На протяжении девятнадцати сезонов программа шла по каналу ТНТ.

Любители мистики и ценители необыкновенных способностей человека, не отрываясь от голубого экрана, сопереживали происходящим событиям. Много интересного и загадочного было показано за годы существования знаменитого шоу.

Но в одночасье все рухнуло! Оказалось, что все происходящее на экране, - не что иное, как мистификация, надувательство и обман! Людей просто водили за нос с целью выкачать из них больше денег. Создатели шоу, в формате английской передачи Britain’s Psychic Challenge, нагло наживались на человеческом горе.

Что послужило поводом для расследования? Недавно вышел фильм «Идущие к черту». Создатели картины доказательно развеяли миф о сверх способностях «экстрасенсов».

Люди очень жестко прокомментировали сообщение о мошенничестве. Эмоции били через край, но опровержения со стороны создателей «Битвы экстрасенсов» не последовало. Телефоны редакции не отвечали, на связь никто не выходил. Это напрямую служит доказательством, что у них рыльце в пуху!

А вы смотрели это шоу? Никогда не возникало чувство, что это вранье?

 
 
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На протяжении девятнадцати сезонов программа шла по каналу ТНТ.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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