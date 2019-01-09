"Битва экстрасенсов" - сплошное вранье. Разоблачение потрясло всю Россию



Иллюстративное фото

Любители мистики и ценители необыкновенных способностей человека, не отрываясь от голубого экрана, сопереживали происходящим событиям. Много интересного и загадочного было показано за годы существования знаменитого шоу.Но в одночасье все рухнуло! Оказалось, что все происходящее на экране, - не что иное, как мистификация, надувательство и обман! Людей просто водили за нос с целью выкачать из них больше денег. Создатели шоу, в формате английской передачи Britain’s Psychic Challenge, нагло наживались на человеческом горе.Что послужило поводом для расследования? Недавно вышел фильм «Идущие к черту». Создатели картины доказательно развеяли миф о сверх способностях «экстрасенсов».Люди очень жестко прокомментировали сообщение о мошенничестве. Эмоции били через край, но опровержения со стороны создателей «Битвы экстрасенсов» не последовало. Телефоны редакции не отвечали, на связь никто не выходил. Это напрямую служит доказательством, что у них рыльце в пуху!А вы смотрели это шоу? Никогда не возникало чувство, что это вранье?