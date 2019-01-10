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В Заводском районе построили горки из искусственного снега: чем отличаются от обычных
Новости Беларуси. В Минске не все горки, которые горожане используют для катания, обустроены правильно. А вот в Заводском районе специальные снежные склоны открыли на улицах Голодеда, Селицкого и Жилуновича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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Новости Беларуси. В Минске не все горки, которые горожане используют для катания, обустроены правильно. А вот в Заводском районе специальные снежные склоны открыли...
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