Семейная кража и братская поножовщина. В первую неделю года на Кореличчине возбуждено два уголовных дела

Оперативка за период с 1 по 7 января 2019 года

(по материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК)





– Новогодняя ночь и первая неделя 2019 года в районе прошли спокойно. Серьезных и грубых нарушений общественного порядка отмечено не было, – рассказал первый заместитель начальника Кореличского РОВД Дмитрий Скворчинский. – В целом оперативная обстановка в Кореличском районе продолжает оставаться стабильной и контролируемой со стороны сотрудников органов внутренних дел.

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За прошедшие семь дней возбуждено два уголовных дела, одно из которых по линии уголовного розыска, второе – по линии других служб.

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Внук обокрал собственную бабушку. Звучит несуразно, однако жизнь показывает, что подобное может произойти. Именно такой случай стал основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 205 ч. 2 УК РБ («Кража») в отношении 39-летнего мужчины из д. Барановичи, который днем 1 января из сумки 93-летней бабушки совершил кражу 100 рублей. Невольно приходит на ум известная фраза из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Храните деньги в сберегательной кассе». Однако пенсионеры, особенно в сельской местности, по старинке устраивают тайники в шкафу между постельным бельем, под матрасом или в буфете. Одним словом, в тех местах, которые хорошо известны злоумышленникам. В связи с этим правоохранители районе убедительно призывают пожилых граждан внимательно относиться к сохранности своих сбережений.

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Сложные семейные взаимоотношения легли в основу второго уголовного дела, возбужденного 2 января по ст. 153 УК РБ («Умышленное причинение легкого телесного повреждения»). 15 ноября совместное распитие спиртных напитков для двух братьев закончилось причинением телесных повреждений одному из них: 55-летний житель д. Березовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры в своем доме нанес несколько ударов стеклянной бутылкой по голове 61-летнему брату.

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За первую неделю нового года на кореличских дорогах задержан пьяный водитель, а точнее 50-летняя жительница района.

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К административной ответственности с 1 по 7 января привлечено 56 правонарушителей, из них по линии ГАИ – 44.

Фото носит иллюстративный характер