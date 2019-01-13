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«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

13.01.2019 22:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Скейтбординг в 20-м году впервые будет на Олимпиаде, но корни этого вида спорта – в уличной субкультуре. И оказывается, у нее в Беларуси большая история. Ирина Петыш посетила музей скейтов. Все экспонаты попадают в музей на добровольной основе. А за развитием музея активно наблюдает легенда мирового скейтбординга Стив Кабаллеро. 

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

Глеб Бенциовский, хранитель скейт-музея СССР:
Для меня это Нарния. Это такое специальное место, где можно и отдохнуть, и пообщаться, и зарядиться энергетикой этой колоссальнейшей субкультуры.

Нарния – это скейт-музей СССР. Как и страна в шкафу, это место – явление уникальное. Здесь собрано более 500 экспонатов. Каждый элемент – отдельная веха в истории скейтбординга. И даже обломок доски здесь может сказать о многом. На постсоветском пространстве этот музей не имеет аналогов.

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

Глеб Мазин, скейтер (Москва):
Давно уже знаем про музей. Появилось физическое место, куда можно приехать.

Большая коллекция началась с простого «Таира», который в 1986 году на широком экране показал Карен Шахназаров.  Фраза из фильма вдохновила тысячи ребят в СССР встать на скейт. Теперь брат-близнец той самой доски Коли Базина занимает почетное место в разделе «СовСкейтПром», который рассказывает о развитии скейтбординга СССР.

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

Это одна из трех основных секций музея: есть еще «Великие вехи», где отображена история мирового скейтбординга, и «Достигая невозможного» – коллекция самодельных досок и аксессуаров. Назвать точное суммарное количество скейтов сложно, ведь ценные артефакты съезжаются в Минск регулярно.

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

Глеб Бенциовский:
Истории есть практически у всех скейтбордов. Вернее, она есть у всех. Но на сегодня самое далекое расстояние, которое преодолел скейт, находящийся у меня, это первый выпущенный в США скейтборд-роллер дерби и зиппис.

На протяжении долгого времени скейтбординг считали чем-то бунтарским с нотками вандализма. Однако в 2016 году этот вид спорта официально признали олимпийским, и первые медали разыграют уже в 2020 году в Токио. Однако скейтеры – народ свободолюбивый.

Глеб Мазин:
Я считаю, что это не очень хорошая затея, потому что в скейтбординге есть дух бунтарства. И если это формализовать… Как выглядит фристайл сейчас? Сравните, что люди делают в горах и как это выглядит на олимпийских склонах.

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске

Музей скейтбординга СССР – это не только про спорт, но и про эпоху. Каждый элемент – от дверной ручки до старейшего скейта – часть большой субкультуры. И каждый заинтересованный, вне зависимости от возраста и опыта, может стать ее частью.

Глеб Бенциовский:
Огромное количество стилей в скейтбординге позволяет кататься на скейте, даже когда тебе 60, 70 лет. В скейтбординге можно оставаться в качестве художника, оператора, фотографа.

Могу сказать хорошую фразу великого скейтера Джея Адамса, который очень четко сформулировал: «Ты уходишь из скейтбординга не из-за того, что стареешь, а ты стареешь из-за того, что уходишь из скейтбординга».

«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске
«Для меня это Нарния». Какие экспонаты можно увидеть в «Скейт-музее СССР» в Минске
Фото. Экспонаты «Скейт-музея СССР» в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Скейтбординг в 20-м году впервые будет на Олимпиаде, но корни этого вида спорта – в уличной субкультуре. И оказывается, у нее в Беларуси большая...
 
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