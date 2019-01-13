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На «Рождественские вечера» 16 января 2019 года приглашает образцовая студия эстетического воспитания «ОКеан»
14.01.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
На традиционный праздник «Рождественские вечера» 16 января 2019 года приглашает образцовая студия эстетического воспитания «ОКеан» Брестского государственного областного центра молодежного творчества.
Благотворительная музыкально-театральная программа «Рождественские вечера» проводится с 2007 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между управлением образования Брестского облисполкома и Брестской Епархией. В качестве почетных гостей приглашены начальник управления образования Брестского облисполкома Ю.Н. Просмыцкий и Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский.
В программе мероприятия – Рождественские песни, музыкально-литературные композиции, спектакль «Звездный мальчик» (по мотивам произведения О. Уайльда), подготовленные образцовой студией эстетического воспитания «ОКеан».
В празднике примет участие хор Воскресенского собора г. Бреста (регент Л. Крац).
В рамках мероприятия пройдет чествование коллектива образцовой студии эстетического воспитания «ОКеан», который отмечает 20-летие своего основания.
Начало благотворительного праздника «Рождественские вечера» – в 18.00 в зрительном зале УО «БГОЦМТ».
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