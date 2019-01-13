На «Рождественские вечера» 16 января 2019 года приглашает образцовая студия эстетического воспитания «ОКеан»

На традиционный праздник «Рождественские вечера» 16 января 2019 года приглашает образцовая студия эстетического воспитания «ОКеан» Брестского государственного областного центра молодежного творчества.



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Благотворительная музыкально-театральная программа «Рождественские вечера» проводится с 2007 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между управлением образования Брестского облисполкома и Брестской Епархией. В качестве почетных гостей приглашены начальник управления образования Брестского облисполкома Ю.Н. Просмыцкий и Высокопреосвященнейший Иоанн, Архиепископ Брестский и Кобринский.

В программе мероприятия – Рождественские песни, музыкально-литературные композиции, спектакль «Звездный мальчик» (по мотивам произведения О. Уайльда), подготовленные образцовой студией эстетического воспитания «ОКеан».

В празднике примет участие хор Воскресенского собора г. Бреста (регент Л. Крац).

В рамках мероприятия пройдет чествование коллектива образцовой студии эстетического воспитания «ОКеан», который отмечает 20-летие своего основания.

Начало благотворительного праздника «Рождественские вечера» – в 18.00 в зрительном зале УО «БГОЦМТ».