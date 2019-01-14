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Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

15.01.2019 23:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 17-ти тысяч минчан искали работу через службу занятости в 2018 году. И большинство из них своей цели достигли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не последнюю роль здесь сыграли и ярмарки вакансий. Проходят они по всей стране, постоянно расширяя географию успешных примеров.

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

На учете как безработная Алина Корнелюк числилась всего один месяц. Затем решила открыть ИП. Раньше девушка работала в сфере красоты. Прошла курсы по предпринимательству, написала бизнес-план, защитила его и получила субсидию.

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Деньги пригодились сразу: на мебель, косметические материалы и аренду помещения в центре города. Благодаря поддержке обучающая студия красоты открылась уже спустя месяц. А в ближайшее время здесь создадут и три рабочих места.  

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Алина Корнелюк, индивидуальный предприниматель:
Опасения были то, что очень много документов. Но это такая вуаль была. А когда коснулись, все не так уж и сложно. И субсидию получить не так сложно. Просто надо немножко постараться, вникнуть и разобраться. Да, тяжело, но это стоит того, это развитие и приятные бонусы

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

А вот Дмитрий Лукьяненко оказался в сложной ситуации. Раньше он работал печным литейщиком. Затем стоял на учете в центре занятости. Устроиться на более оплачиваемую работу молодому человеку мешали проблемы со слухом.

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Знакомый посоветовал сходить на комиссию по трудоустройству. Оттуда и направили на переобучение. Скоро Дмитрий получит сразу две специальности – кладовщик и оператор ЭВМ. А вместе с тем и карт-бланш на рынке труда.    

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Дмитрий Лукьяненко, житель Бреста:
Всегда есть какой-то выход. Я не могу понять людей, которые сидят и ждут, что им все свалится с неба. Нужно пробовать, пытаться. Считаю, что у всех получится.

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

А это уже Минск. Ярмарки вакансий здесь проходят регулярно. Но у Ирины непростые семейные обстоятельства. Она ухаживает за инвалидом 1 группы и получает пособие, которое в случае трудоустройства, теряет. Поэтому и минимальная зарплата, на которую согласна – 750 рублей.

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Ирина Румянцева:
Работу, например, найти за 400 рублей и потерять просто так 220 – мне нет смысла. Поэтому я хочу, если отказываться от этого пособия, чтоб была соответствующая зарплата. 

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Сегодня на районной ярмарке нанимателей немного, но у каждого из них – с десяток вакансий. Ищут машиниста железнодорожного крана, уборщика общежитий, автослесаря и столяра. За одним из столиков Ирина проводит не менее 10 минут. Поинтересуемся, появилась ли у нее надежда сменить статус безработной?

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Ирина Румянцева:
То, что они предлагают – неплохие варианты. Там, получается, по уборке квартир и зарплата в неделю 200 рублей. В неделю. Если работать месяц, то получается даже больше, чем то, что я хотела по зарплате. 

Уравнять два знаменателя – количество вакансий и соискателей – едва ли когда-нибудь удастся. Работодатели часто жалуются на низкую квалификацию рабочих. Безработные недовольны размером предлагаемой зарплаты.

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

Вероника Колошич, менеджер по подбору персонала компании по уборке помещений:
Люди хотят получить больше, но для этого, к сожалению, не хотят стараться. Работать нужно, нужно себя пробовать. Потому что возможностей есть очень много. И надо приходить, общаться, получать какие-то навыки.

Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?

На начало года наниматели заявили о 17 тысячах вакансий, большинство из которых – для представителей рабочих профессий. Самые востребованные – строители, водители, повара и продавцы. Среди специалистов чаще всего ищут инженеров, врачей и медсестер.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 17-ти тысяч минчан искали работу через службу занятости в 2018 году. И большинство из них своей цели достигли, сообщили в программе Новости «24...
 
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