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Ярмарки вакансий: что предлагает местный рынок труда?
Новости Беларуси. Более 17-ти тысяч минчан искали работу через службу занятости в 2018 году. И большинство из них своей цели достигли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не последнюю роль здесь сыграли и ярмарки вакансий. Проходят они по всей стране, постоянно расширяя географию успешных примеров.
На учете как безработная Алина Корнелюк числилась всего один месяц. Затем решила открыть ИП. Раньше девушка работала в сфере красоты. Прошла курсы по предпринимательству, написала бизнес-план, защитила его и получила субсидию.
Деньги пригодились сразу: на мебель, косметические материалы и аренду помещения в центре города. Благодаря поддержке обучающая студия красоты открылась уже спустя месяц. А в ближайшее время здесь создадут и три рабочих места.
Алина Корнелюк, индивидуальный предприниматель:
А вот Дмитрий Лукьяненко оказался в сложной ситуации. Раньше он работал печным литейщиком. Затем стоял на учете в центре занятости. Устроиться на более оплачиваемую работу молодому человеку мешали проблемы со слухом.
Знакомый посоветовал сходить на комиссию по трудоустройству. Оттуда и направили на переобучение. Скоро Дмитрий получит сразу две специальности – кладовщик и оператор ЭВМ. А вместе с тем и карт-бланш на рынке труда.
Дмитрий Лукьяненко, житель Бреста:
А это уже Минск. Ярмарки вакансий здесь проходят регулярно. Но у Ирины непростые семейные обстоятельства. Она ухаживает за инвалидом 1 группы и получает пособие, которое в случае трудоустройства, теряет. Поэтому и минимальная зарплата, на которую согласна – 750 рублей.
Ирина Румянцева:
Сегодня на районной ярмарке нанимателей немного, но у каждого из них – с десяток вакансий. Ищут машиниста железнодорожного крана, уборщика общежитий, автослесаря и столяра. За одним из столиков Ирина проводит не менее 10 минут. Поинтересуемся, появилась ли у нее надежда сменить статус безработной?
Ирина Румянцева:
Уравнять два знаменателя – количество вакансий и соискателей – едва ли когда-нибудь удастся. Работодатели часто жалуются на низкую квалификацию рабочих. Безработные недовольны размером предлагаемой зарплаты.
Вероника Колошич, менеджер по подбору персонала компании по уборке помещений:
На начало года наниматели заявили о 17 тысячах вакансий, большинство из которых – для представителей рабочих профессий. Самые востребованные – строители, водители, повара и продавцы. Среди специалистов чаще всего ищут инженеров, врачей и медсестер.
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Новости Беларуси. Более 17-ти тысяч минчан искали работу через службу занятости в 2018 году. И большинство из них своей цели достигли, сообщили в программе Новости «24...
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