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Умер рысенок, пойманный на частном подворье в Барановичском районе
16.01.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Специалистам предстоит выяснить причины смерти животного.
Дикого рысенка обнаружили в деревне Вольно Барановичского района. Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ
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Специалистам предстоит выяснить причины смерти животного. Дикого рысенка обнаружили в деревне Вольно Барановичского района. Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ ...
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