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Умер рысенок, пойманный на частном подворье в Барановичском районе

16.01.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Специалистам предстоит выяснить причины смерти животного.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62574.php

Умер рысенок, пойманный на частном подворье в Барановичском районе

Дикого рысенка обнаружили в деревне Вольно Барановичского района. Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ

 
 
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Специалистам предстоит выяснить причины смерти животного. Дикого рысенка обнаружили в деревне Вольно Барановичского района. Фото: Татьяна БОЛТРУКЕВИЧ ...
 
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