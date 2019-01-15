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В ЕС согласовали санкции против четырех предполагаемых сотрудников ГРУ, в том числе подозреваемых в отравлении Скрипаля - СМИ

16.01.2019 18:48 — Разное | Интерфакс  
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Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал в среду "зеленый свет" предложению о введении санкций против четырех человек, которых называет сотрудниками ГРУ, среди них - двое подозреваемых в попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает корреспондент "Радио свободная Европа/Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он пояснил в среду в Twitter, что, по его данным, также санкции предлагается ввести против пяти сирийцев. Ожидается, что эти ограничительные меры будут одобрены на саммите глав МИД стран ЕС в понедельник.

Это будет первый случай, когда ЕС принимает такие меры в рамках нового режима санкций в отношении тех, кто, по мнению Евросоюза, несет ответственность за производство и применение химоружия.

В то же время, в ЕС официально эту информацию "Интерфаксу" не подтверждают.

"На этапе рассмотрения таких вопросов в Coreper (Комитете постоянных представителей стран ЕС - ИФ), мы не даем никакой информации. Это процедурный этап. Тем более я не буду сообщать вам цифры или имена. Все, что могу сказать, вы могли видеть пункт Council Decision and Implementing Regulation Chemical Weapons restrictive measures в повестке Coreper. Теперь этот вопрос может быть рассмотрен Советом ЕС по иностранным делам 21 января, и тогда выйдет официальное коммюнике. Предлагаю вам его дождаться. А далее - обычная процедура: публикация в "Официальном журнале" ЕС", - заявил собеседник агентства.

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. А.Петров и Р.Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

 
 
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Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал в среду "зеленый свет" предложению о введении санкций против четырех человек, которых называет сотрудниками...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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Полымя
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