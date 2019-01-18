"Это был подлый обман". Настя Рыбка рассказала о задержании и условиях в ИВС



Фото: facebook.comНастя Рыбка

рассказала

Девушка заявила, что ее подло обманули.Сейчас ее вместе с остальными задержанными содержат в ИВС ОМВД по району «Зябликово». Рыбка говорит, что условия тут «просто космос».Сегодня в российских СМИ появилась информация, что у Вашукевич поднялась температура. Вызванные в изолятор временного содержания врачи не стали ее госпитализировать, заявиладвокат девушкиПозже другой адвокатсообщил, что госпитализация девушке уже не требуется.— рассказал юрист. Адвокат добавил, что до сих пор не видел постановления о возбуждении уголовного дела.подчеркнул Зацаринский.и еще двух человек задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как они прилетели из Таиланда. Позже стало известно, что молодые люди задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). По словам ее адвоката Дмитрия Зацаринского,Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.