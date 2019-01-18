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"Это был подлый обман". Настя Рыбка рассказала о задержании и условиях в ИВС

19.01.2019 18:03 — Разное | UDF  
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Фото: facebook.comНастя Рыбка
Задержанная накануне в аэропорту Шереметьево Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала, что поначалу ей предложили дать показания в качестве свидетеля, но когда она отказалась, задержали. Об этом белоруска рассказала «Московскому комсомольцу».

— Я не собиралась оставаться в Шереметьево. Но в аэропорту меня задержали и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Я отказывалась, сказала, что могу потом ответить на все вопросы.

Девушка заявила, что ее подло обманули.

— Мне сказали, что в Шереметьево нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман.

Сейчас ее вместе с остальными задержанными содержат в ИВС ОМВД по району «Зябликово». Рыбка говорит, что условия тут «просто космос».

— Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры.

Сегодня в российских СМИ появилась информация, что у Вашукевич поднялась температура. Вызванные в изолятор временного содержания врачи не стали ее госпитализировать, заявил РИА «Новости» адвокат девушки Александр Молохов.

Позже другой адвокат Дмитрий Зацаринский сообщил РБК, что госпитализация девушке уже не требуется. «Сейчас она чувствует себя нормально», — рассказал юрист. Адвокат добавил, что до сих пор не видел постановления о возбуждении уголовного дела. «Следствие всячески пытается устранить меня из этого дела, у них ничего не получится», — подчеркнул Зацаринский.

Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще двух человек задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как они прилетели из Таиланда. Позже стало известно, что молодые люди задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). По словам ее адвоката Дмитрия Зацаринского, «якобы две потерпевшие написали заявление».

Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

 
 
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Задержанная Анастасия Вашукевич рассказала, что поначалу ей предложили дать показания в качестве свидетеля.
 
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