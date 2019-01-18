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В Минске ищут мужчину, который украл сумку в ресторане

19.01.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Сумочка и ее содержимое «потянули» на 800 рублей.



Правоохранительные органы Минска ищут мужчину, которого подозревают в краже сумки в одном из ресторанов на улице Кальварийской в Минске. Этот мужчина пришел в увеселительное заведение вместе с двумя женщинами. Через какое-то время они вышли, и у мужчины в руках была черная женская сумочка. При этом сумочки его спутниц были у них в руках. Позже в ресторан пришли двое мужчин и попросили выдать им в гардеробе куртку, которую оставил этот посетитель. Их попросили подождать, но они ушли, так и не забрав куртку, пишет kp.by

 

Это произошло 25 ноября. Женщина, у которой похитили сумочку, заявила о том, что ей причинен материальный ущерб в 800 рублей (стоимость сумки и ее содержимого). Подозреваемый – мужчина, запечатленный на фото. Правоохранительные органы ищут также женщин, которые были в тот день с ним, и мужчин, которые приходили за его курткой. Предположительно, они обладают информацией об обстоятельствах совершения преступления.

 

Следственный комитет просит всех, кто что-либо знает об изображенных на фотографии мужчинах и женщинах, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 392 97 21, 38

 
Теги: Минск
 
 
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Сумочка и ее содержимое «потянули» на 800 рублей.
 
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