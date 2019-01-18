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«Правый сектор» пообещал воевать за Лукашенко

19.01.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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Украинское праворадикальное движение «Правый сектор» (ПС), запрещенное в России, при необходимости готово оказать добровольческую военную поддержку президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Фото: РИА Новости

В движении считают, что Лукашенко вскоре предстоит выбрать, останется ли его страна в рамках Союзного государства с Россией или выйдет из этого соглашения. В случае расторжения договора ПС обещает поддержать белорусского лидера и «всеми доступными методами» лоббировать предоставление Минску помощи как на Украине, так и за рубежом.

Отмечается, что организация считает своим долгом «помочь белорусской нации в ее историческом стремлении к независимости».

За последние недели Лукашенко в своих публичных выступлениях несколько раз затрагивал тему независимости Беларуси. Так, 15 января он заявил, что в ближайшие годы суверенитету республики будут угрожать «и слева, и справа, и на западе, и на востоке», а незадолго до этого предупредил, что независимость страны вскоре будет опробована «на зуб». Вопрос об объединении Беларуси с Россией президент считает неактуальным, о том, что таких планов нет, заявляли и в Кремле. Тема стала развиваться после нескольких раундов переговоров белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным в конце декабря.


На фоне этих заявлений Минск активизировал контакты с США: так, руководство МИД республики сообщало о телефонных разговорах с представителями Госдепартамента, а затем объявило, что обсуждает с Вашингтоном возвращение послов.

В России «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Представители этого движения принимали непосредственное участие в Евромайдане, захватывая административные здания в центре Киева и оказывая силовое противодействие сотрудникам правоохранительных органов. В дальнейшем бойцы ПС стали участниками вооруженного конфликта в Донбассе.


 
Теги: Минск
 
 
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