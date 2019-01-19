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В Полоцком районе произошло лобовое столкновение Mazda и Daewoo

20.01.2019 12:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 19 января в лобовом столкновении в Полоцком районе пострадал водитель.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на 4 км автодороги «Подъезд к г.Новополоцку 2» Mazda под управлением 33-летнего жителя Полоцка выехала на встречку. Произошло столкновение с Daewoo Lanos, за рулём которого находился 53-летний житель Полоцкого района.  

В Полоцком районе произошло лобовое столкновение Mazda и Daewoo
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В аварии травмы получил водитель Mazda, пострадавший был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.  

Зимой 2019 года на МКАД грузовик врезался в автомобиль прикрытия дорожных рабочих.  

Водителя грузовика пришлось деблокировать спасателям – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. Днём 19 января в лобовом столкновении в Полоцком районе пострадал водитель.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на 4 км автодороги...
 
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