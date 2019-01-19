В Полоцком районе произошло лобовое столкновение Mazda и Daewoo

Новости Беларуси. Днём 19 января в лобовом столкновении в Полоцком районе пострадал водитель.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на 4 км автодороги «Подъезд к г.Новополоцку 2» Mazda под управлением 33-летнего жителя Полоцка выехала на встречку. Произошло столкновение с Daewoo Lanos, за рулём которого находился 53-летний житель Полоцкого района.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В аварии травмы получил водитель Mazda, пострадавший был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.

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