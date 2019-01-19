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В Полоцком районе произошло лобовое столкновение Mazda и Daewoo
Новости Беларуси. Днём 19 января в лобовом столкновении в Полоцком районе пострадал водитель.
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В аварии травмы получил водитель Mazda, пострадавший был госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка.
Зимой 2019 года на МКАД грузовик врезался в автомобиль прикрытия дорожных рабочих.
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Новости Беларуси. Днём 19 января в лобовом столкновении в Полоцком районе пострадал водитель. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, на 4 км автодороги...
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