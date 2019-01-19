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«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)

20.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В рамках Всемирного дня снега в спортивно-биатлонном комплексе д. Селец 19 января прошел физкультурно-спортивный праздник «Новогрудская лыжня-2019». Собралось более 30 трудовых коллективов и 130 участников. 
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
В целом погода в этот день выдалась хорошая. Периодически проходил обильный снегопад, но он не омрачил настроение болельщиков и не помешал участникам выступить достойно.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
Начался праздник с церемонии открытия.
 
Со словами приветствия к спортсменам-любителям обратился председатель Новогрудского районного Совета депутатов Сергей Мишарин. Он отметил, что на Новогрудчине уделяется большое внимание развитию спорта и совершенствованию спортивной материально-технической базы. Сергей Васильевич пожелал участникам крепкого здоровья, благополучия их семьям и успешных стартов.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
Судейскую коллегию соревнований возглавил заместитель начальника управления спорта и туризма райисполкома Виталий Гринь.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
Постоянный участник соревнований — команда ООО «ПровитБел».
 

 
Пока спортсмены разминались и готовились к стартам, болельщики фотографировались — с ростовыми куклами, снежными скульптурами и даже на пьедестале.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
«Новогрудская лыжня» традиционно включает три этапа соревнований. В начале на старт вышли руководящие работники — участниками лыжной эстафеты 4х1 км стали 14 команд организаций и предприятий.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
Болельщики очень активно поддерживали своих родных, друзей и коллег.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
Гонка выдалась очень эмоциональной, но лидеры стартов удержали свои позиции.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
В итоге победу одержала команда Новогрудского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Второе место заняла команда Новогрудского райисполкома. И третье место у команды ООО «ПровитБел».
 

 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
 
Затем состоялись лыжная гонка среди представителей трудовых коллективов физической культуры и лыжная гонка среди коллективов учреждений образования. Итоги этих этапов будут подведены позже.
 
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)
 
Скучать в перерывах между этапами соревнований не пришлось – на празднике была организована торговля и музыкальное сопровождение.
 
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В рамках Всемирного дня снега в спортивно-биатлонном комплексе д. Селец 19 января прошел физкультурно-спортивный праздник «Новогрудская лыжня-2019». Собралось более...
 
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