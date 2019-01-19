«Новогрудская лыжня-2019» собрала более 30 трудовых коллективов (+видео)

В рамках Всемирного дня снега в спортивно-биатлонном комплексе д. Селец 19 января прошел физкультурно-спортивный праздник «Новогрудская лыжня-2019». Собралось более 30 трудовых коллективов и 130 участников.





В целом погода в этот день выдалась хорошая. Периодически проходил обильный снегопад, но он не омрачил настроение болельщиков и не помешал участникам выступить достойно.









Начался праздник с церемонии открытия.

Со словами приветствия к спортсменам-любителям обратился председатель Новогрудского районного Совета депутатов Сергей Мишарин. Он отметил, что на Новогрудчине уделяется большое внимание развитию спорта и совершенствованию спортивной материально-технической базы. Сергей Васильевич пожелал участникам крепкого здоровья, благополучия их семьям и успешных стартов.









Судейскую коллегию соревнований возглавил заместитель начальника управления спорта и туризма райисполкома Виталий Гринь.





Постоянный участник соревнований — команда ООО «ПровитБел».

Пока спортсмены разминались и готовились к стартам, болельщики фотографировались — с ростовыми куклами, снежными скульптурами и даже на пьедестале.









«Новогрудская лыжня» традиционно включает три этапа соревнований. В начале на старт вышли руководящие работники — участниками лыжной эстафеты 4х1 км стали 14 команд организаций и предприятий.









Болельщики очень активно поддерживали своих родных, друзей и коллег.









Гонка выдалась очень эмоциональной, но лидеры стартов удержали свои позиции.













В итоге победу одержала команда Новогрудского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Второе место заняла команда Новогрудского райисполкома. И третье место у команды ООО «ПровитБел».









Затем состоялись лыжная гонка среди представителей трудовых коллективов физической культуры и лыжная гонка среди коллективов учреждений образования. Итоги этих этапов будут подведены позже.









Скучать в перерывах между этапами соревнований не пришлось – на празднике была организована торговля и музыкальное сопровождение.

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