Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, именно такие планы по предстоящей встрече у администрации американского президента.

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля.