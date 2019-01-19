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Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме
Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, именно такие планы по предстоящей встрече у администрации американского президента.
В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля.
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Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с...
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