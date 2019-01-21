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СМИ: Компания комика Зеленского получила полмиллиона долларов от Минкульта России
Владимир Зеленский
Об этом сообщает
Фото: скрин budget.gov.ru
Деньги были выделены на субсидирование затрат на производство фильма «Вниз».
21 января политическая партия «Слуга Народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.
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Деньги были выделены на субсидирование затрат на производство фильма "Вниз".
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