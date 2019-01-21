ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: Компания комика Зеленского получила полмиллиона долларов от Минкульта России

21.01.2019 23:24 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Владимир Зеленский
Компания Грин Филмс, подконтрольная шоумену, потенциальному кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, в 2017 году получила 35 миллионов российских рублей (больше $500 тысяч) субсидий от Министерства культуры России.

Об этом сообщает Настоящее Время со ссылкой на документы в реестре субсидий российского бюджета.

СМИ: Компания комика Зеленского получила полмиллиона долларов от Минкульта России

Фото: скрин budget.gov.ru

Деньги были выделены на субсидирование затрат на производство фильма «Вниз».

21 января политическая партия «Слуга Народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги были выделены на субсидирование затрат на производство фильма "Вниз".
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильники для школьников все же вредны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Полымя
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика