Выполнение мероприятий по реализации Директивы №2. Создание прочной кормовой базы. Эти вопросы обсуждались на заседании облисполкома

В заседании принял участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.

Число обращений снижается

Первым на повестке дня стоял вопрос о выполнении мероприятий по реализации Директивы №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» и об обращениях граждан и юридических лиц, поступивших в областной исполнительный комитет в 2018 году.





– Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей органов исполнительной власти всех уровней, это один из основных критериев оценки эффективности работы руководящих кадров, – отметил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. – Обращения важны для нас. Несмотря на индивидуальный характер, они позволяют выяснить узкие места и сосредоточиться на их решении. Устойчивая тенденция снижения обращений граждан как в органы исполнительной власти, так и вышестоящие инстанции, сокращение числа звонков на прямые телефонные линии свидетельствует о пристальном внимании власти к решению проблем, с которыми обращаются граждане. Однако есть еще над чем работать.

Как подчеркнул председатель облисполкома, на решение вопросов, поднятых жителями области, направляются большие средства. К примеру, в последние годы были нарекания на качество питьевой воды. Принята и реализовывается программа «Чистая вода», в прошлом году введено в строй немало станций обезжелезивания воды, запланировано их возведение и на этот год. Много было обращений по местным дорогам, и сегодня есть программа их обустройства, рассчитанная на четыре года. Людей интересовали ремонт и замена лифтов. В прошлом году начато масштабное решение этой проблемы. Люди получают информацию через СМИ о графиках проведения капитального ремонта жилищного фонда, изменения внесены в законодательство.





– Особое внимание – коллективным обращениям, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Необходимо продолжать разъяснительную работу на всех уровнях: в СМИ, во время проведения прямых линий, выступлений информационных групп. Люди должны знать, как власть решает проблемные для них вопросы. Контроль за реализацией Директивы №2 , других документов по обращениям граждан остается первостепенной задачей руководителей всех ветвей власти, организаций и предприятий.

На протяжении ряда лет в области наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению поступающих обращений граждан как в облисполком, так и в местные органы области. Сохранилась она и в прошлом году.





– Количество обращений в райисполкомы области в прошлом году уменьшилось на 10,6 процента, в облисполком – на 4,8 процента, – рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Екатерина Федосенко. – Меньше их было направлено в Администрацию Президента Беларуси, причем удельный вес обратившихся из нашей области значительно ниже, чем из других регионов страны.

Чаще всего людей волнуют вопросы ремонта, эксплуатации жилья, дорог, благоустройства дворовых территорий, прокладки инженерных сетей в кварталах индивидуальной жилой застройки, землепользования, трудоустройства, социального обеспечения и здравоохранения. Практически половину из них занимают вопросы коммунального хозяйства, строительства и жилищные. Одним из факторов, повлиявших на сокращение обращений стала возможность воспользоваться порталом «Мой горад» 115.бел.

Созданы, действуют и доказали свою востребованность «горячие линии».

Как отметила Екатерина Федосенко, в результате анализа обращений, поступивших в облисполком из Администрации Президента Республики Беларусь, было установлено, что большинство поднятых гражданами вопросов, должны и могут решаться на местном уровне. Практически половина из граждан ранее никуда не обращались, а большая половина уже получила ответы на местном уровне, которые и были подтверждены в Администрации, а значит, принятые меры были изначально правильными.

Субботние прямые телефонные линии, как отмечалось на заседании облисполкома, стали одним из самых доступных и действенных, а главное востребованных инструментов работы с населением. Как следствие, звонков поступает все меньше. В прошлом году обратились пять тысяч граждан, в 2017 году их было более шести тысяч. Большую работу с обращениями граждан проводит депутатский корпус. Среди основных направлений были и благоустройство, и духовно-нравственное воспитание, и физкультурно-массовая работа, и возрождение обрядовых традиций, и многое другое.

Как подчеркнул председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, в области проводится системная работа, однако нельзя допускать самоуспокоенности и формализма. Мониторинг КГК выполнения графика приема граждан в одном из районов области выявил ряд нарушений. Такого не должно повториться, отмечалось на заседании.





– Хорошо, что в начале года рассматривается вопрос по обращениям граждан, – отметил помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. – При моем назначении Глава государства особо уделил внимание этому вопросу. Следует еще раз обратить внимание на то, что более половины обращений – по вопросам ЖКХ и строительства. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, райисполкомам стоит проанализировать, что это были за вопросы, как контролируется их решение. Конечно же, руководителю надо держать слово и разобраться, что можно сделать для того, чтобы чаяния людей были удовлетворены.

В основе большого молока – корма

На заседании облисполкома рассматривался вопрос о состоянии кормопроизводства в сельскохозяйственных организациях области и мерах по созданию прочной кормовой базы.

– Этот вопрос очень важен для нашей области, где значительный сектор экономики – агропромышленный комплекс, а его основа – животноводство, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Корма – это молоко, работа всей перерабатывающей отрасли, это финансовая стабильность хозяйств.

Как отметил председатель облисполкома, за последние годы сделаны серьезные вложения в сельское хозяйство, и именно в животноводство. Реализована программа развития молочной отрасли, в стадии реализации государственная программа развития аграрного бизнеса. Многое сделано по модернизации животноводческих комплексов, построено 80 новых современных фабрик по производству молока, реконструировано более 140 действующих ферм. 75 процентов скота содержится по новым технологиям. Получен и результат. Валовое производство молока за последние восемь лет выросло на 35 процентов. Среднегодовой удой вырос на 9 процентов. Качество молока поднялось, сорт экстра составляет почти 45 процентов. Однако есть еще резервы, в основе их – корма.





– Площадь кормовых угодий в хозяйствах области составляет 565 тысяч гектаров и за последние пять лет увеличилась на 35 тысяч, – доложил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский. – В структуре посевов в последние годы выросли площади многолетних и однолетних трав, уменьшились посевы кукурузы на силос.

В текущем году планируется заготовить 1,5 миллиона тонн кормовых единиц. Каждому району доведено задание по производству травяных кормов. Причем, в каждом хозяйстве к выращиванию и заготовке кормов – подход индивидуальный. Особое внимание – организации использования кормоуборочной техники.



