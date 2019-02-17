Ученые считают, что сажа в Арктике образуется от лесных пожаров и сжигания топлива

Лесные пожары и сжигание древесины в печах приводят к скоплению сажи на снегу в Арктике, что в итоге может ускорить глобальное потепление.

К такому выводу пришли ученые из семи стран, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ), специалисты которого также приняли участие в исследовании.

"В представленной работе был выявлен сезонный вклад различных районов Арктики в выбросы черного углерода. Оказалось, что основным зимним источником является сжигание ископаемого топлива, а летом - сжигание биомассы, то есть лесные пожары и другие причины", - приводит пресс-служба слова руководителя международной научно-образовательной лаборатории углерода Арктических морей ТПУ Игоря Семилетова.

Сажа загрязняет снег, затемняет его поверхность, это приводит к тому, что снег начинает меньше отражать солнечную радиацию. Это, в свою очередь, способствует усилению таяния снежного и ледового покрова планеты и может ускорить процессы глобального потепления.

Сажа взаимодействует с облаками, оказывая влияние на их развитие, стабильность, количество осадков. По мнению ученых, эти взаимодействия делают Арктику особенно уязвимой частью планеты. Кроме того, черный углерод оказывает отрицательное влияние на здоровье людей, экосистемы и атмосферную видимость.

Авторы статьи - ученые из семи стран: Австрии, Нидерландов и пяти ключевых арктических стран (Россия, США, Канада, Норвегия, Швеция). Полученные результаты помогут выработать превентивные меры на уровне Международного арктического научного комитета, председателем которого Россия будет с 2024 года.