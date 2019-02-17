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Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?
В программе «Минск и минчане» рассказываем, чего ожидать от реставрации кинотеатра «Победа». Перед архитекторами стоит масштабная задача – воссоздать именно первоначальный облик культового места.
Его история началась гораздо раньше 50-ых. Ещё в первой половине XVII века здесь стоял костёл.
Талантливому ученику везло на святыни. Он реконструировал Русский драматический театр имени Горького – былую хоральную синагогу. «Победа», впрочем, тоже была с религиозными корнями.
Сделать на фасаде красивые вазы так и не удалось, а неоклассика получилась лаконичной, с ощущением праздника Великой Победы. Мощи и торжества придали высокие колонны и лепнина. И 6 ноября 1950 года, к очередной годовщине Октября, состоялась долгожданная премьера.
На широком экране минчане смотрели новости и фильмы о героях-партизанах. В «Победе» было три зала: большой, малый, где крутили документальные ленты, и летний – во дворике. Яркие афиши были заметны издали.
Владимир Воложинский, заместитель директора ГУ «Музей истории города Минска»:
Дмитрий Хабаров:
Александр Нитиевский, главный архитектор проектов ОАО « Институт Белгоспроект»:
Советские пирожные скоро заменит поп-корн, а экраны оборудуют по последнему слову техники. Однако стиль ретро сохранят. В вестибюле появится экспозиция по истории белорусского кино. А классика займёт лидирующие позиции в кино-меню. Розовый фасад сменит серый. «Победа» засияет в свете фонарей. В интерьере появятся бархатные шторы и хрустальные люстры. Гамма будет тёплой, в бело-жёлтых тонах. Что гармонично дополнит мебель из тёмного дерева в стиле 50-ых.
Один из залов «Победы» специально отведут для ценителей арт-хауса. Проходы станут шире, а сидения более комфортными. Но, несмотря на это, здесь останется история.
Минчане:
Новая «Победа», уверяют архитекторы, станет уникальной. История и современность прекрасно уживутся под одной крышей. Так что встретимся у большого экрана и оценим!
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Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?
В программе «Минск и минчане» рассказываем, чего ожидать от реставрации кинотеатра «Победа». Перед архитекторами стоит масштабная задача – воссоздать именно...
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