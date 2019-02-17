Жительница Горок обманула интернет-магазин на 5000 рублей – Видео

21-летняя жительница Горок приобретала одежду, женские сумки, косметику, кухонную посуду и бытовую технику в интернет-магазине «ВКонтакте», предоставляя поддельные изображения чеков о переводе денежных средств.

Чеки она изготавливала с помощью графического редактора, изменяя в них сумму и дату оплаты, сообщает УВД облисполкома. Таким образом, она осуществила более 40 покупок, завладев имуществом на общую сумму 5026,50 рублей.

Владелец интернет-магазина из Светлогорска только спустя несколько месяцев обнаружил крупную недостачу и обратился в милицию.





Горецкий районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч.1 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Подозреваемой грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.