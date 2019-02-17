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Жительница Горок обманула интернет-магазин на 5000 рублей – Видео
18.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
21-летняя жительница Горок приобретала одежду, женские сумки, косметику, кухонную посуду и бытовую технику в интернет-магазине «ВКонтакте», предоставляя поддельные изображения чеков о переводе денежных средств.
Чеки она изготавливала с помощью графического редактора, изменяя в них сумму и дату оплаты,
Владелец интернет-магазина из Светлогорска только спустя несколько месяцев обнаружил крупную недостачу и обратился в милицию.
Горецкий районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч.1 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Подозреваемой грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.
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21-летняя жительница Горок приобретала одежду, женские сумки, косметику, кухонную посуду и бытовую технику в интернет-магазине «ВКонтакте», предоставляя...
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