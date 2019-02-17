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Жительница Горок обманула интернет-магазин на 5000 рублей – Видео

18.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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21-летняя жительница Горок приобретала одежду, женские сумки, косметику, кухонную посуду и бытовую технику в интернет-магазине «ВКонтакте», предоставляя поддельные изображения чеков о переводе денежных средств.

Чеки она изготавливала с помощью графического редактора, изменяя в них сумму и дату оплаты, сообщает УВД облисполкома. Таким образом, она осуществила более 40 покупок, завладев имуществом на общую сумму 5026,50 рублей.

 

 

Владелец интернет-магазина из Светлогорска только спустя несколько месяцев обнаружил крупную недостачу и  обратился в милицию.

 

Жительница Горок обманула интернет-магазин на 5000 рублей – Видео
Фото предоставлено Горецким РОВД.

 

Горецкий районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч.1 ст. 209  УК РБ (мошенничество). Подозреваемой грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.


 
 
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  21-летняя жительница Горок приобретала одежду, женские сумки, косметику, кухонную посуду и бытовую технику в интернет-магазине «ВКонтакте», предоставляя...
 
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