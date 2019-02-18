Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

Сегодня в Горках прошли областные финальные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь.

В Ледовой арене за путевку на республиканский этап турнира сражались команды дивизиона «А» в младшей возрастной группе – это ребята 2005-2007 годов рождения.









За победу боролись четыре команды — из Горок, Могилева, Бобруйска и Шклова. Напомним, что в дивизионе «А» играют команды районов и городов, где есть крытые площадки с искусственным льдом.





















На торжественной церемонии открытия соревнований с приветственными словами выступили заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Зайцев, методист высшей категории Могилевского областного учебно-методического центра физвоспитания населения Людмила Маненок и главный судья игр Иван Высоцкий.





























По итогам соревнований бронза досталась юным хоккеистам из Бобруйска. Второе место — у могилевской команды. Победителем областных соревнований стал горецкий «Мираж» — его игроки будут в марте представлять Могилевскую область в финале республиканского этапа «Золотой шайбы».









Победителей и призеров поздравил председатель Горецкого районного исполнительного комитета Сергей Кулагин.









































































Фото Михаила Левцова