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Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

19.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в Горках прошли областные финальные соревнования среди детей и подростков  по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь.

В Ледовой арене за путевку на республиканский этап турнира сражались команды дивизиона «А» в младшей возрастной группе – это ребята 2005-2007 годов рождения.

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

За победу боролись четыре команды — из Горок, Могилева, Бобруйска и Шклова. Напомним, что в дивизионе «А» играют команды районов и городов, где есть крытые площадки с искусственным льдом.

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

На торжественной церемонии открытия соревнований с приветственными словами выступили заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Александр Зайцев, методист высшей категории Могилевского областного учебно-методического центра физвоспитания населения Людмила Маненок и главный судья игр Иван Высоцкий.

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео
Игроки горецкой хоккейной команды «Мираж».

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео
На трибунах Ледовой арены.

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

По итогам соревнований бронза досталась юным хоккеистам из Бобруйска. Второе место — у могилевской команды. Победителем областных соревнований стал горецкий «Мираж» — его игроки будут в марте представлять Могилевскую область в финале республиканского этапа «Золотой шайбы».

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Победителей и призеров поздравил  председатель Горецкого районного исполнительного комитета Сергей Кулагин.

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео
Сергей Кулагин вручает игрокам «Миража» золотые медали за победу.

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео
В церемонии закрытия соревнований также приняла участие первый секретарь районной организации ОО «БРСМ» Марина Бандык.

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео
Призеры финальных областных соревнований «Золотая шайба».

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео
Иван Высоцкий дает интервью ТРК «Могилев».

 

Горецкий «Мираж» победил в финале областного этапа «Золотой шайбы» – Фото+видео

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Сегодня в Горках прошли областные финальные соревнования среди детей и подростков  по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь. В Ледовой...
 
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