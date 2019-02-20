Топливо вновь дорожает на 1 копейку

С 21 февраля на автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44, АИ-95-К5-Евро — 1,55, АИ-98-К5-Евро — 1,76, ДТ — 1,55 рубля.





Очередное повышение цен на бензин связали с подорожанием нефти.





«В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до $62,6, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к $66 за баррель», — отметили в «Белнефтехиме».



