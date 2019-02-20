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Топливо вновь дорожает на 1 копейку

20.02.2019 21:48 — Разное | Партизан  
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В Беларуси с 21 февраля изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

С 21 февраля на автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44, АИ-95-К5-Евро — 1,55, АИ-98-К5-Евро — 1,76, ДТ — 1,55 рубля.

Очередное повышение цен на бензин связали с подорожанием нефти.

«В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до $62,6, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к $66 за баррель», — отметили в «Белнефтехиме».


 
 
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В Беларуси с 21 февраля изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».
 
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