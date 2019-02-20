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В Гродно напали на женщину, когда она возвращалась домой

21.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродно 24-летний молодой человек прямо в центре города ограбил и изнасиловал женщину, которая на несколько десятков лет старше его,  сообщили в пресс-службе УВД региона. 

В ночь с 19 на 20 февраля потерпевшая около половины первого возвращалась домой с работы. Женщина шла через сквер за остановкой общественного транспорта «Центр занятости». В этот момент к ней подбежал нетрезвый парень, вырвал у нее сумочку и стал убегать. Женщина не испугалась, попыталась догнать злоумышленника. Однако тот спустя 100 метров остановился и повалил бежавшую за ним потерпевшую на землю, а позже и изнасиловал ее. 

Как только подозреваемый скрылся, женщина сообщила о случившемся в милицию. Дежурной частью Ленинского РОВД города Гродно были скоординированы все находящиеся в центре наряды милиции, отслеживались возможные направления передвижения злоумышленника. 

Молодого человека в течение 10 минут напротив городского парка с применением служебной собаки задержали сотрудники департамента охраны. 

Сейчас в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Изнасилование». 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно 24-летний молодой человек прямо в центре города ограбил и изнасиловал женщину, которая на несколько десятков лет старше его, сообщили в пресс-службе УВД...
 
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