В Гродно напали на женщину, когда она возвращалась домой

В ночь с 19 на 20 февраля потерпевшая около половины первого возвращалась домой с работы. Женщина шла через сквер за остановкой общественного транспорта «Центр занятости». В этот момент к ней подбежал нетрезвый парень,
Как только подозреваемый скрылся, женщина сообщила о случившемся в
Молодого человека в течение 10 минут напротив городского парка с применением служебной собаки задержали сотрудники департамента охраны.
Сейчас в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Изнасилование».