Клуб «Диалог» - визитная карточка совета ветеранов Ленинского района г. Бреста

В кинотеатре «Беларусь» состоялось заседание клуба «Диалог» по теме «Святое пламя вечного огня», посвященное Дню защитников Отечества.



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С приветственным словом выступил глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Милошевский. Он поблагодарил ветеранов прошедших войн за преданность своему Отечеству, воспитание молодежи в духе патриотизма.



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На мероприятии присутствовали: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, заместитель главы администрации Светлана Козлович, заместитель МК «Брестская крепость-герой» Лариса Бибик, ветераны труда, воины-афганцы, воины-пограничники, учащаяся молодежь, представители духовенства. Приглашенные познакомились с тематической выставкой из личного архива пропагандиста районного совета ветеранов Николая Тикунова.

Зал кинотеатра «Беларусь» - полон. В первых рядах – ветераны Великой Отечественной войны: Алексей Николаевич Кот, Василий Ефимович Березнев, Николай Никитович Мельник, Яков Иосифович Капуста, Николай Яковлевич Сахарчук. Они - главные герои наших будней и праздников. Им – слова признательности за счастье жить под мирным небом. За активную деятельность в рамках историко-патриотического объединения «Память» председатель совета ветеранов Ленинского района Валентина Карпук наградила Грамотами самых активных ветеранов.

Программу заседания подготовили педагоги и учащиеся средних школ № 20 и 13. Перед участниками выступил образцово-показательный оркестр Брестской пограничной группы, вокальная студия «7 нот», танцевальный коллектив школы «Май Бэби».